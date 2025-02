Die Quoten des "Big Brother"-Auftakts, der ausnahmsweise in Sat.1 zu sehen war, waren bereits ziemlich dürftig ausgefallen, trotz der erstaunlich späten Sendezeit ab 23:13 Uhr sahen dort aber immerhin noch 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Die eigentliche Free-TV-Heimat ist nun aber bei Sixx, wo werktäglich um 19:15 Uhr "Big Brother - Die Show" zu sehen ist. Dort fand sich nun nur ein Bruchteil derer ein, die noch die Einzugsshow gesehen hatten.

So erreichte die erste Sixx-Ausgabe im Schnitt nur knapp 90.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 0,4 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,7 Prozent Marktanteil erzielt - beides waren Werte unter dem Sixx-Senderschnitt und sicherlich kaum das, was man sich von einer solchen Produktion erhoffen sollte. Entscheidend dürfte für ProSiebenSat.1 aber auch sein, wie viele Fans man zu Joyn locken kann. Daten hierzu liegen bislang noch nicht öffentlich vor.

Probleme hat unterdessen weiterhin auch Sport1 mit "MasterChef". Die zweite Folge konnte die Reichweite zwar steigern - aber auf extrem niedrigem Niveau von 0,03 auf 0,05 Millionen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 0,2 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen ging es im Vergleich zum Vortag noch minimal von 0,4 auf 0,3 Prozent runter.

Das zusätzlich ernüchternde für Sport1 aber: Mit seinen rund 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauern war "MasterChef" trotzdem schon die meistgesehene Sendung des Tages, dahinter rangieren zwei Folgen von "Hausmeister Krause", die am Vorabend rund 40.000 erreichten. "My Style Rocks" sahen sich am Nachmittag und Vorabend rund 30.000 an, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag hier bei 0,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;