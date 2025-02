Dass mit "Raabs Pokernacht" ein weiteres Format aus einstigen ProSieben-Zeiten bei RTL neu aufgelegt wird, wird wohl auch damit zusammenhängen, dass es durch die Zusammenarbeit mit einem Online-Poker-Anbieter finanziell lukrativ sein dürfte - jedenfalls ist RTL das zu wünschen, denn ähnlich wie einst bei ProSieben war "Raabs Pokernacht" auch für RTL zum Auftakt aus Quotensicht kein Erfolg.

So schauten sich im Schnitt insgesamt nur 450.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung zwischen 22:30 Uhr und Mitternacht an. Immerhin: Der Marktanteil beim jungen Publikum fiel höher aus als für "RTL direkt" davor, lag mit 8,8 Prozent aber trotzdem klar im einstelligen Bereich und damit unter dem RTL-Senderschnitt. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen wurden 8,1 Prozent erzielt, beim Gesamtpublikum reichte es nur für 4,7 Prozent Marktanteil.

Auch Sat.1 hatte unterdessen mit Problemen am späten Abend zu kämpfen. "Darf ich das? Das Quiz für Rechthaber" fiel beim jungen Publikum in Woche 3 weiter zurück und kam nur noch auf miserable 3,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen sah es mit 3,5 Prozent noch etwas schlechter aus. Insgesamt sahen sich 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung an, was 3,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

Der Versuch, das Quiz-Publikum nach dem "1% Quiz" länger bei sich zu halten, gelingt bislang also nicht. Auch die Pilawa-Show ist derzeit allerdings von ihren Bestwerten ein gutes Stück entfernt. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 8,1 Prozent erneut deutlich im einstelligen Bereich, bei den 14- bis 59-Jährigen wurden 7,0 Prozent Marktanteil erzielt. Insgesamt rätselten im Schnitt 1,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit. Das war aber zumindest die höchste Reichweite seit etwas mehr als einem Monat.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;