am 24.03.2025 - 08:40 Uhr

Das torreiche Nations-League-Rückspiel zwischen Deutschland und Italien hat RTL am Sonntagabend Spitzen-Quoten beschert. Das Interesse fiel dabei sogar noch ein ganzes Stück höher aus als drei Tage zuvor bei der Übertragung des Hinspiels im Ersten. Hatten damals über 90 Minuten hinweg im Schnitt rund 8,2 Millionen Fans eingeschaltet, so waren nun schon während der ersten Hälfte 8,64 Millionen dabei.

Beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt bei 28,5 Prozent, während 2,92 Millionen 14- bis 49-Jährige in der Zielgruppe sogar für 39,4 Prozent sorgten. Und der Peak war damit noch lange nicht erreicht: Die zweite Hälfte des Länderspiels knackte bei den 14- bis 49-Jährigen gar die Marke von 50 Prozent: 3,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dieser Alterklasse bescherten RTL herausragende 50,8 Prozent Marktanteil. Und auch die Gesamt-Reichweite kann sich sehen lassen: Durchschnittlich 10,20 Millionen Fans fieberten zu diesem Zeitpunkt mit, sodass es auch hier mit 40,6 Prozent Marktanteil hervorragend lief.

Zudem fielen die Quoten auch abseits des Spiels richtig gut aus: So erreichte die Vorberichterstattung zunächst bereits 3,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, ehe die Highlights gegen 23 Uhr noch von 3,16 Millionen verfolgt wurden. In der Zielgruppe hielt RTL den Marktanteil bis kurz nach Mitternacht bei starken 32,7 Prozent. Danach sorgte zudem Comedian Markus Krebs mit seinem Bühnenprogramm dafür, dass der Marktanteil bis tief in die Nacht hinein noch bei stolzen 21,7 Prozent lag.

Mit einem Tagesmarktanteil von 20,2 Prozent war RTL dann auch unterm Strich in der Zielgruppe nicht zu schlagen. Beim Gesamtpublikum ging dagegen Das Erste am Sonntag als Marktführer hervor - hier half die Tatsache, dass man tagsüber noch einmal stundenlang auf Wintersport setzte. Und dass sich der "Tatort" trotz der Fußball-Konkurrenz um 20:15 Uhr richtig gut behauptete: 7,35 Millionen Menschen machten den ARD-Krimi zum größten Nationalelf-Verfolger und sorgten für bemerkenswerte 24,6 Prozent Marktanteil. Selbst bei den 14- bis 49-Jährigen punktete der "Tatort" mit 16,6 Prozent. Eine alte "Traumschiff"-Folge im ZDF punktete daneben bei immerhin 3,67 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Die private Konkurrenz hatte dagegen nur wenig zu melden: So erreichte "Kingsman: The Secret Service" bei ProSieben als stärkster Verfolger nur 6,8 Prozent, während "Ein ganzes halbes Jahr" bei Sat.1 auf 6,0 Prozent kam. "Mälzer und Henssler liefern ab" erzielte als Wiederholung bei Vox wiederum 4,8 Prozent, während "Willkommen bei den Reimanns" einen Marktanteil von 3,6 Prozent einfuhr. Ganz hinten landete "Kampf der Titanen" mit 2,5 Prozent bei RTLzwei.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;