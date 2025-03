"Wer wird Millionär?" befindet sich derzeit bei RTL in einem kleinen Höhenflug. Nachdem der Quiz-Klassiker mit Günther Jauch in den vergangenen drei Wochen bereits mit Marktanteilen um 16 Prozent in der Zielgruppe stark performte, legte "WWM" in dieser Woche sogar noch eine Schippe rauf. Durchschnittlich 810.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren entsprachen einem hervorragenden Marktanteil von 17,8 Prozent.

Für "Wer wird Millionär?" bedeutete das den besten Wert seit der "3-Millionen-Euro-Woche" im Januar. Lässt man Specials wie diese außen vor, dann muss man sogar mehr als fünf Jahre zurückgehen, um eine Ausgabe mit einem höheren Marktanteil zu finden. Und auch insgesamt lief es für die RTL-Quizshow sehr gut: Mit 3,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erreichte Jauch hier einen Marktanteil von 15,2 Prozent.

Im "WWM"-Sandwich punktete zudem "RTL Direkt", das die Reichweite bei 3,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern hielt und den Marktanteil um 22:15 Uhr in der Zielgruppe gar auf 19,3 Prozent trieb - besser lief es für das Nachrichtenmagazin in diesem Jahr bislang nur im Dschungelcamp-Umfeld. "Spiegel TV" konnte die Quote im weiteren Verlauf des Abends zwar nicht mehr auf dieser Flughöhe halten und schlug sich mit 10,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber ebenso wacker wie das "Nachtjournal", das noch 11,3 Prozent schaffte.

"Wiener Blut" nicht zu schlagen

Mit Blick auf das Gesamtpublikum lag RTL am Montagabend um 20:15 Uhr indes deutlich vor dem Ersten, wo die Doku "Felix Neureuther - Alpentourismus in Gefahr" von 2,41 Millionen Menschen gesehen wurde, ehe "Hart aber fair" auf 2,11 Millionen zurückfiel. Am ZDF-Krimi "Wiener Blut - Berggericht" gab es dagegen kein Vorbeikommen: 6,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer machten den Film zur meistgesehenen Sendung des Tages, deren Marktanteil bei stolzen 24,1 Prozent lag. Bei den 14- bis 49-Jährigen tat sich "Wiener Blut" mit 5,7 Prozent dagegen ein ganzes Stück schwerer.

Neben dem ZDF drehte aber auch ZDFneo auf, wo "Inspector Barnaby" zunächst 1,55 Millionen Menschen erreichte und mit einer weiteren Folge sogar 1,61 Millionen zählte. Um 21:54 Uhr lag der Marktanteil des Spartensenders bei starken 9,8 Prozent, während die Episoden auch beim jungen Publikum mit Werten von 4,3 und 3,9 Prozent deutlich über dem Senderschnitt rangierten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;