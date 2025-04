am 03.04.2025 - 08:48 Uhr

Das DFB-Pokalfinale wird zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart ausgetragen, am Mittwoch setzten sich die Schwaben gegen RB Leipzig durch. Die Partie, die im ZDF zu sehen war, kam auf 6,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 26,4 Prozent Marktanteil. Damit lag die Reichweite noch etwas unter der des ersten Pokal-Halbfinals, wo am Tag zuvor Arminia Bielefeld sensationell gegen Bayer Leverkusen triumphierte (DWDL.de berichtete).

Natürlich hatte keine andere Sendung am Mittwoch eine höhere Reichweite und auch beim jungen Publikum sicherte sich das ZDF mit der Übertragung den Tagessieg. 1,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für 31,2 Prozent Marktanteil in dieser Altersklasse. Bei Sky kam die Partie zusätzlich noch auf 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, beim jungen Publikum holte der Pay-TV-Sender damit 2,2 Prozent Marktanteil.

Die höchste Reichweite neben der Fußballübertragung hatte die Krimi-Wiederholung "Steirerwut" im Ersten. 4,53 Millionen Menschen sahen hier zu und sorgten für hervorragende 18,4 Prozent Marktanteil. Der direkt hinterhergeschobene Fernsehfilm "Die Diplomatin - Böses Spiel" tat sich ab 21:45 Uhr allerdings schon schwerer, hier sorgten 2,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für 11 Prozent. Am Vorabend erreichten "Wer weiß denn sowas?" und "Watzmann ermittelt" starke 20,5 und 16,9 Prozent.

Weil das ZDF nicht nur in der Primetime dominierte, sondern auch tagsüber gewohnt stark war, sicherten sich die Mainzer mit 18,9 Prozent locker die Tagesmarktführerschaft. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen stand man mit 16,4 Prozent an der Spitze des Senderrankings. Geschafft hat man das übrigens auch mit Daytime-Programmen: "Die Küchenschlacht" holte nachmittags beim jungen Publikum sehr gute 13,7 Prozent, "Bares für Rares" (13,9 Prozent) lag danach auf einem ähnlichen Niveau. "heute - in Europa" hielt sich bei 13,4 Prozent und selbst "Die Rosenheim-Cops" verzeichneten bei den 14- bis 49-Jährigen 11,2 Prozent.

