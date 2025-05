Nach der erfolgreichen ersten beiden Staffeln meldete sich die "Herzkino"-Reihe "Dr. Nice" am Sonntagabend im ZDF zurück. Und erneut kann man in Mainz mit den Quoten zufrieden sein - insbesondere was die Gesamt-Werte angeht. Durchschnittlich 3,94 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr und sorgten damit für einen Marktanteil von 16,0 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen besteht dagegen mit 6,7 Prozent noch Luft nach oben.

Die beiden meistgesehenen Sendungen des Tages liefen allerdings im Ersten: Nachdem die "Tagesschau" um 20:00 Uhr alleine hier von 6,71 Millionen Menschen gesehen wurde, steigerte sich der "Tatort" danach auf 7,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil belief sich auf starke 29,0 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich der Bremer Krimi zudem mit 1,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 23,2 Prozent Marktanteil den eindeutigen Tagessieg - weit vor ProSieben (DWDL berichtete).

Nach dem "Tatort" wendete sich dagegen beim Gesamtpublikum das Blatt. Während "Caren Miosga" nur noch 2,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 12,9 Prozent erreichte, konnte das ZDF seine Reichweite dank des "heute-journals" sogar ausbauen. Durchschnittlich 4,20 Millionen sahen das Nachrichtenmagazin, dessen Marktanteil auf sehr gute 19,7 Prozent anzog. Starke Quoten gab's danach auch für die Krimiserie "Queenstown Murders", der auf 2,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 17,6 Prozent Marktanteil kam.

Im weiteren Verlauf des Abends hielt dann noch die "Terra X History"-Doku "Bittbriefe an den Papst" im Schnitt 1,11 Millionen Menschen beim ZDF und erzielte 15,3 Prozent Marktanteil. Die Tagesmarktführerschaft ging beim Gesamtpublikum letztlich aber trotzdem an Das Erste, das sich im Übrigen dank der "Tatort"-Stärke am Sonntag auch bei den 14- bis 49-Jährigen an die Spitze setzte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;