am 20.05.2025 - 08:47 Uhr

Mit "Die perfekte Reihe" hatte RTL in den zurückliegenden Wochen am Montagabend kein Quoten-Glück, vor allem ohne die Unterstützung von "Wer wird Millionär?" waren für das Quiz mit Daniel Hartwich nur schlechte Quoten drin. Nun ist das neue "Schlauer als Alle" mit Sonja Zietlow gestartet - und machte seine Sache auf Anhieb besser. Mit 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren waren in der klassischen Zielgruppe gute 11,7 Prozent drin. Kein anderer Sender war nach 20:15 Uhr erfolgreicher.

Insgesamt verzeichnete Sonja Zietlow mit ihrer neuen Sendung 1,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - das waren deutlich mehr als Daniel Hartwich mit "Die perfekte Reihe" um 20:15 Uhr geholt hatte. Das neue "#wallraffen" fiel am späteren Abend zwar auf 9,1 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, im Vergleich zur Vorwoche ist das aber ein kleines Plus gewesen. "Spiegel TV" lag später noch bei 11,3 Prozent.

Zufrieden sein kann man auch bei Vox: "Die Höhle der Löwen" unterhielt 1,28 Millionen Menschen. Bei den 14- bis 49-Jährigen war die Gründershow angesichts von 10,3 Prozent erster RTL-Verfolger um 20:15 Uhr. Etwas bergauf ging es auch wieder für die Sitcom "Georgie & Mandy" bei ProSieben, die zwei Folgen erzielten 10,1 und 9,2 Prozent. Zwei alte "Young Sheldon"-Folgen lagen danach bei nur noch etwas mehr als 7 Prozent.

Weiter große Probleme am Montagabend hat Sat.1: Die vorerst letzte Ausgabe von "Amore unter Palmen" erreichte nur noch 550.000 Personen, weniger waren es noch nie. Und auch der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel angesichts von 4,5 Prozent so schlecht wie noch nie aus. Damit lag Sat.1 zur besten Sendezeit auch deutlich hinter RTLzwei, wo Shania und Davina Geiss die ganz hohen Quoten der zurückliegenden Woche zwar nicht wiederholen konnten, dennoch erreichten zwei Ausgaben von "We Love Monaco" gute 5,5 und 6,2 Prozent. Die Gesamtreichweiten lagen allerdings bei weniger als einer halben Million.

Insgesamt kam das ZDF am Montag auf die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer. "Die Toten vom Bodensee - Das Geisterschiff" erreichte 6,80 Millionen Menschen, das entsprach ganz starken 29,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen war der Krimi aber ein gutes Stück schwächer unterwegs: 7,8 Prozent. Das Erste konnte da nur beim jungen Publikum mithalten, das RAF-Dokudrama "Stammheim - Zeit des Terrors" lag bei ebenfalls 7,8 Prozent. Insgesamt sahen aber nur 2,08 Millionen Menschen zu, was beim Gesamtpublikum zu 9,0 Prozent führte. Die Doku "Im Schatten der Mörder" lag später noch bei 7,8 (insgesamt) und 3,7 Prozent (insgesamt).

Ziemlich gut geschlagen hat sich im Ersten ab 22:50 Uhr jedoch Sandra Maischberger, die ausnahmsweise auch zum Start in die Woche ran durfte. Nachdem die "Tagesthemen" die Reichweiten zunächst wieder auf mehr als 2 Millionen gesteigert hatten, lag der Polit-Talk bei 1,76 Millionen, damit waren insgesamt 16,2 Prozent Marktanteil drin. Noch etwas beeindruckender ist jedoch das Ergebnis beim jungen Publikum: 13,1 Prozent erzielte "Maischberger" bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;