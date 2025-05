Die jüngste Staffel von "Let’s Dance" ist geschlagen. Am Freitag ist bei RTL die letzte reguläre Ausgabe zu sehen gewesen, in der kommenden Woche treten noch einmal die Profis gegeneinander an. Nach diesem Freitag steht aber fest: San Diego Pooth hat die Staffel 2025 gewonnen - und mit ihm RTL, das in den zurückliegenden Wochen regelmäßig richtig starke Quoten einfahren konnte. So war es auch zum Finale, wo RTL auch die Gelegenheit genutzt hat und eine Meldung von Donnerstag bestätigte: Sandra Safiulov aka. Selfiesandra soll die nächste Staffel von "Make Love, Fake Love" moderieren.

3,56 Millionen Menschen sahen sich die letzten Tänze an, damit schrammte das Finale nur knapp an einem Staffel-Bestwert vorbei. Und schon beim Gesamtpublikum holte das Format ganz starke 19,4 Prozent Marktanteil. Das machte "Let’s Dance" zur drittmeistgesehenen Sendung des Tages. Noch besser lief es beim jungen Publikum: Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 22,1 Prozent gemessen, 830.000 Zuschauerinnen und Zuschauer aus dieser Altersklasse waren mit dabei.

Das sind in Summe richtig starke Werte: In den vergangenen Wochen konnte "Let’s Dance" die Marke von 20 Prozent zwei Mal überspringen, zum Finale gelang es jetzt ein drittes Mal. Zudem waren die 22,1 Prozent nicht nur ein Staffel-Rekord (bisheriger Bestwert lag bei 22,0 Prozent), am Freitag erzielte die Tanzshow auch den ungefährdeten Tagessieg beim jungen Publikum. Nicht einmal die "heute-show" kam an "Let’s Dance" vorbei. Das im Anschluss an das Format gezeigte "Exclusiv Spezial" lag noch bei 22,8 Prozent.

Während es beim jungen Publikum am Freitag keinen Weg vorbei gab an RTL, hatte insgesamt das ZDF die höchste Reichweite. "Der Alte" unterhielt beim Sender 4,70 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach 20,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den Jüngeren wurden nur 5,7 Prozent gemessen. "Letzte Spur Berlin" lag später bei 14,7 und 4,7 Prozent, 3,34 Millionen Menschen sahen zu.

Durch die Comedy- und Satire-Sendungen am späten Abend verzeichnete das ZDF auch am späten Abend richtig hohe Quoten. Die "heute-show" steigerte die Reichweite ab 22:30 Uhr sogar wieder auf 3,41 Millionen, nachdem das "heute journal" zuvor mit 2,13 Millionen schwach blieb. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam Oliver Welke auf starke 17,8 Prozent, zuletzt erreichte man aber auch häufig mehr als 20 Prozent. Das "ZDF Magazin Royale" kam später auf 16,7 Prozent, insgesamt sahen hier 1,60 Millionen Personen zu.

Das Erste setzte zur besten Sendezeit auf die Wiederholung der Komödie "2 unter Millionen" und fuhr damit ordentlich. 2,78 Millionen Menschen sind kein überragendes Ergebnis, die 12,2 Prozent Marktanteil lagen aber auf Höhe des Senderschnitts. Im weiteren Verlauf des Abends waren für den Sender dann jedoch nur noch einstellige Marktanteile drin. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 10,2 Prozent landete man beim Gesamtpublikum dann auch hinter RTL (12,7 Prozent) und dem ZDF (15,6 Prozent). Bei den 14- bis 49-Jährigen war RTL (15,4 Prozent) der mit Abstand erfolgreichste Sender.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;