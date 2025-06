Schon nach 20 Minuten führte Paris Saint-Germain am Samstagabend im Finale der Champions League deutlich mit 2:0 und auch danach verlief die Partie einseitig. Statt eines spannenden Fights bekam das Publikum also eine Tor-Gala von PSG zu sehen - doch auch die sorgte im ZDF für Spitzenquoten. So waren im Schnitt 6,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab 21 Uhr mit dabei - halb so viele wie im letzten Jahr, als der BVB im Finale stand, aber über eine halbe Million mehr als zwei Jahre zuvor beim Finale zwischen Manchester City und Inter Mailand.

Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich für die ZDF-Übertragung auf 29,5 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen ging es sogar auf 42,5 Prozent nach oben. Damit sicherte sich das ZDF natürlich mit großem Vorsprung den Tagessieg bei Jung und Alt gleichermaßen. Parallel zum ZDF hat auch DAZN das Spiel übertragen, hier liegen uns bislang aber noch keine aussagekräftigen Daten zur Nutzung vor.

Das ZDF begleitete das Finale natürlich mit einer umfangreichen Vor- und Nachberichterstattung, die bereits über 90 Minuten vor Anpfiff um 19:25 Uhr begann und noch bis 23:42 Uhr andauerte. Für diese gesamte Zeit - also Vor- und Nachberichterstattung - weist das ZDF nur eine mäßig aussagekräftige Durchschnittsreichweite von 2,94 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und Marktanteile von 17,4 Prozent beim Gesamtpublikum sowie 24,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen aus.

Zum Abschluss des Fußball-Abends lief dann noch die Doku "Trophy Men - Die Erfindung der Champions League", die ab 23:42 Uhr im Schnitt noch 960.000 Personen verfolgten. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag hier mit 11,5 Prozent sogar unter dem ZDF-Normalniveau, bei den 14- bis 49-Jährigen war der Wert mit 11,4 Prozent aber immerhin ähnlich hoch.

Die Überlegenheit des ZDF am Samstag spiegelt sich erwartungsgemäß auch in den Tagesmarktanteilen wider: Bei den 14- bis 49-Jährigen lagen die Mainzer hier bei 17,9 Prozent. Das zweitplatzierte Vox war mit 6,6 Prozent nicht mal in Sichtweite. Beim Gesamtpublikum kam das ZDF auf 16,6 Prozent, Das Erste auf Rang 2 auf 10,8 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;