Fünf Wochen lang testete RTL zuletzt neue Quizformate für den Montagabend. Während "Die perfekte Reihe" beim Publikum völlig durchfiel, konnte "Schlauer als alle" zumindest in der ersten Wochen ordentliche Quoten erzielen, in Woche 2 ging's dann gegen die parallel in Sat.1 laufende Relegation aber runter - hier fällt es also schon etwas schwerer, genaue Schlüsse zu ziehen. Sicher kann man jedoch sagen: Mit Abstand am besten fährt RTL montags noch immer, wenn Günther Jauch mit dem Klassiker "Wer wird Millionär?" zu sehen ist.

Der meldete sich nach etwas mehr als einem Monat Pause mit einem Zocker-Special zurück, das im Schnitt 2,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer einschalteten - rund doppelt so viele wie in der vergangenen Woche bei "Schlauer als alle" dabei waren. Nur das ZDF hatte am Montagabend in der Primetime eine höhere Reichweite. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 belegte "WWM" mit guten 12,4 Prozent Marktanteil ebenfalls Rang 2 hinterm ZDF, bei den 14- bis 49-Jährigen schwang sich Günther Jauch mit 13,8 Prozent Marktanteil aber zur klaren Primetime-Marktführung auf. Im "WWM"-Sandwich erreichte auch "RTL direkt" mit 2,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die höchste Reichweite seit fünfeinhalb Wochen.

In Sat.1 war unterdessen mit Oliver Geissen wieder ein langjähriges RTL-Gesicht als Moderator der Rankingshow "Unsere Lieblinge" zu sehen. Die blieb allerdings aus Quotensicht chancenlos: Der Marktanteil lag bei nur 4,7 Prozent, sowohl bei den 14- bis 49-Jährigen als auch bei den 14- bis 59-Jährigen. Insgesamt hatten 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet.

Für ProSieben ließ sich der Abend unterdessen immerhin noch gut an: Zwei Folgen von "Georgie & Mandy" erreichten ab 20:15 Uhr zwar insgesamt nur rund 550.000 Personen, weil die meisten davon aber aus der Zielgruppe 14-49 kamen, betrug der Marktanteil dort zunächst gute 9,9 Prozent und für Folge 2 dann immerhin noch 9,1 Prozent. Danach liefen vier alte Folgen von "Young Sheldon" dann mit Marktanteilen zwischen 5,1 und 7,1 Prozent, ehe "9-1-1 Notruf L.A." ab 22:54 nicht über 5,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam. "9-1-1 Lone Star" steigerte sich ab kurz vor Mitternacht immerhin wieder auf 7,0 Prozent.

