In Konkurrenz zu "Denn sie wissen nicht, was passiert" und der XXL-Version von "Gefragt - gejagt" ging "Schlag den Star" noch im Mai so sehr unter, dass die ProSieben-Show mit kaum mehr als sechs Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein bitteres Quoten-Tief hinnehmen musste. Nun, gerade einmal einen Monat später, sieht die Welt schon ganz anders aus - dank des Duells der Geiss-Töchter gegen die Schweiger-Töchter, das für die besten "Schlag den Star"-Quoten seit fast drei Jahren sorgte.

Durchschnittlich 520.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren trieben den Marktanteil von ProSieben am Samstagabend auf herausragende 19,4 Prozent und machten den Privatsender damit zum klaren Marktführer in der Primetime. Insgesamt schalteten diesmal im Schnitt 1,46 Millionen Menschen ein und damit mehr als doppelt so viele wie im Mai. Auch hier kann sich der Marktanteil mit 9,9 Prozent sehen lassen.

Möglich war der Quoten-Erfolg indes wohl nicht nur wegen des ungewöhnlichen Schwestern-Duells, sondern auch wegen der diesmal sehr zurückhaltenden Show-Konkurrenz. Während ARD und ZDF diesmal beide auf Krimis setzten, fuhr RTL diesmal nur Wiederholungen zweier Comedy-Programme auf. Die schlugen sich aber durchaus gut: So erreichte "Sascha Grammel Live! Ich find's lustig" im Schnitt 1,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 10,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe Michael Mittermeier danach für 11,4 Prozent sorgte.

Auch bei Sat.1 kann man mit Blick auf die Primetime-Quoten zufrieden sein, weil "Encanto" dort mit 9,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen klar über dem Senderschnitt lag. Vox sprach mit seiner Hip-Hop-Doku hingegen nur ein sehr junges Publikum an und erreichte zwar einigermaßen solide 5,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, aber insgesamt gerade mal 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;