In der vergangenen Woche haben sich Oliver Welke und Jan Böhmermann mit der "heute-show" und dem "ZDF Magazin Royale" in die Sommerpause verabschiedet. Auf dem Sendeplatz von Böhmermann ist am diesem Freitag nun das neue "Till Tonight" mit Till Reiners gestartet, auf dem Slot davor testet das ZDF in den kommenden Wochen einige Sonderausgaben der "heute-show". Zum Auftakt hat dieses Doppel auch schon ziemlich gut funktioniert.

Lutz van der Horst und Fabian Köster verzeichneten mit einem "heute-show"-Spezial, in dem sie dem Koalitionsvertrag unter die Lupe nahmen, 2,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das reichte insgesamt zu 14,0 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen waren richtig gute 14,4 Prozent drin. "Till Tonight" fiel im Anschluss beim Gesamtpublikum zwar auf nur noch 8,6 Prozent bei einer Gesamtreichweite in Höhe von 1,15 Millionen, die neue Late-Night-Show war dafür aber beim jungen Publikum sehr erfolgreich. 12,6 Prozent Marktanteil sind ein schöner Erfolg für das ZDF.

Insgesamt ist es aus Reichweitensicht am Freitag aber ein eher schwacher Tag gewesen, was nicht zuletzt auch an den sommerlichen Temperaturen gelegen haben dürfte. Während die "heute-show" beim jungen Publikum 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete, kam "Till Tonight" auf 350.000. Damit lagen diese beiden ZDF-Formate vor allen anderen Formaten, die am Freitag im deutschen Fernsehen nach 20:15 Uhr gesendet wurden - also auch vor den Primetime-Formaten der Privaten.

Während das ZDF mit seinen Comedy-Formaten am späten Abend Marktführer beim jungen Publikum war, lagen zur besten Sendezeit insgesamt die Serien der Mainzer vorn. "Jenseits der Spree" unterhielt zunächst 3,31 Millionen Menschen, "Letzte Spur Berlin" kam danach noch auf 3,09 Millionen. Mit 19,5 und 17,4 Prozent Marktanteil kann man beim Sender mehr als zufrieden sein, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden allerdings nur 5,1 und 6,0 Prozent gemessen.

Das Erste konnte zumindest bei den Gesamtreichweiten nicht mithalten. "Einspruch, Schatz! - Ein Fall von Liebe" erreichte 2,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 12,6 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum lag der Streifen angesichts von 8,1 Prozent aber vor den ZDF-Serien.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;