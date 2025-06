Die USA haben sich in den Krieg zwischen Israel und Iran eingeschaltet und mutmaßlich wichtige Teile des iranischen Atomprogramms vernichtet. Wie der Angriff abgelaufen ist und was er für die Region bedeutet, ist am Sonntag in vielen Sendungen besprochen worden. Das Erste schob um 20:15 Uhr einen "Brennpunkt" zur Lage in Nahost ein - und informierte dabei 6,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Keine andere Sendung hatte am Sonntag eine höhere Reichweite, zuvor erreichte aber auch schon die "Tagesschau" 6,05 Millionen Personen.

Während die Nachrichtensendung 28,8 Prozent Marktanteil erzielte, kam der "Brennpunkt" sogar auf 31,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen war das Kräfteverhältnis umgekehrt, hier kam die "Tagesschau" auf etwas mehr Zuschauerinnen und Zuschauer, was zu 34,5 Prozent Marktanteil führte. Der "Brennpunkt" lag im Anschluss bei 29,8 Prozent. Mit der Sondersendung lag Das Erste übrigens auch weit vor einem "RTL Aktuell Spezial", das bei weniger als einer Million Zuschauerinnen und Zuschauern hängen blieb (DWDL.de berichtete).

Auch im ZDF war das meistgesehene Format am Sonntag eine Nachrichtensendung: Das "heute journal" erreichte 3,80 Millionen Menschen, damit waren 18 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum drin. Die "heute"-Nachrichten am Vorabend lagen bei einer Reichweite in Höhe von etwas weniger als 3 Millionen, ein danach gezeigtes "ZDF Spezial" steigerte sich leicht auf 3,05 Millionen.

Mit der Wiederholung von "Katie Fforde: Emmas Geheimnis" erzielte das ZDF ab 20:30 Uhr dann nur 13,0 Prozent Marktanteil. 2,98 Millionen Menschen sahen zu - und damit weniger als bei der "Titan"-Doku von "Terra X", die zuvor noch auf 3,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam. Im Ersten lief es nach den Sondersendungen besser, dort präsentierte man dem Publikum aber auch einen neuen "Polizeiruf". Mit 6,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern waren 26,3 Prozent Marktanteil drin, beim jungen Publikum wurden 16,0 Prozent gemessen. "Caren Miosga" konnte den starken Vorlauf nicht wirklich nutzen, die letzte Ausgabe des Talks vor der Sommerpaus erreichte nur 2,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Weniger waren es in diesem Jahr noch nie. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei mauen 11,8 Prozent.

Doch zurück zur Nachrichtenberichterstattung, die am Sonntag auch fernab von ARD und ZDF gefragt war. So erzielte ntv einen Tagesmarktanteil (14-49) in Höhe von 2,7 Prozent und kam so im Ranking der Spartensender auf Platz zwei. Vor allem vormittags lief es mit teils mehr als 6 Prozent richtig gut, hier war die News zum US-Angriff auf Iran noch sehr frisch. Welt musste am Sonntag kleinere Brötchen backen, performte mit 1,8 Prozent aber ebenfalls stärker als üblich.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;