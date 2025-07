Die ganz quotenträchtigen Spiele bei der Klub-WM sind für Sat.1 vorbei, am Samstag sind sowohl Bayern München als auch Borussia Dortmund aus dem neuen Wettbewerb ausgeschieden. Sat.1 wird nun noch ein Halbfinale sowie das Finale zeigen, alle Spiele sind wie gehabt auch kostenlos bei DAZN zu sehen. Am Samstag haben die beiden deutschen Teams dem Free-TV-Sender nochmal hohe Quoten beschert - und im indirekten Duell mit dem ZDF lag Sat.1 sogar vorn.

Die erste Halbzeit des Spiels zwischen Bayern und Paris erreichte ab 18 Uhr 2,13 Millionen Menschen, Halbzeit zwei steigerte sich danach auf 2,79 Millionen. Damit lag Sat.1 noch vor dem ZDF, wo in der Primetime ab 21 Uhr das Spiel Frankreich gegen England von der laufenden Fußball-EM der Frauen zu sehen war. Das Spiel kam auf 2,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Dazu ist zu sagen: Sat.1 weist die Quoten für die beiden Halbzeiten getrennt aus, das ZDF betrachtet das Spiel als Ganzes. Wenn man die beiden Halbzeiten des Bayern-Spiels zusammenrechnet und durch zwei teilt, nähert man sich einer Gesamtreichweite für das komplette Spiel an - auch hier lag Sat.1 hauchdünn vor dem ZDF.

Im direkten Duell hatte Sat.1 ohnehin die Oberhand: Bereits um 18 Uhr ist im ZDF das Spiel Wales gegen Niederlande zu sehen, das wollten aber nur 1,37 Millionen Menschen sehen, der Marktanteil lag bei 10,8 Prozent. Sat.1 kam zur gleichen Zeit auf 19,6 Prozent, Halbzeit zwei holte noch 19,0 Prozent. Noch klarer war die Sache beim jungen Publikum: Hier knackte Sat.1 mit der zweiten Halbzeit des Bayern-Spiels sogar die 30-Prozent-Marke, 31,2 Prozent wurden gemessen. Das Vorabend-Spiel im ZDF erreichte lediglich 6,3 Prozent, ab 21 Uhr waren dann immerhin 11,1 Prozent drin. Beim Gesamtpublikum holte die Frauen-EM in der Primetime 14,0 Prozent.

Sat.1 musste in der Primetime kleinere Brötchen backen, kann aber ebenfalls zufrieden sein: 790.000 Menschen sahen sich "Die besten Comedians Deutschlands" an, beim jungen Publikum führte das zu guten 9,9 Prozent Marktanteil. Später konnte man sich dann außerdem erneut auf die Klub-WM verlassen. Das Spiel von Dortmund gegen Real Madrid war ebenfalls sehr gefragt. 1,75 Millionen Menschen sahen während Halbzeit eins zu, 1,43 Millionen waren es während der zweiten 45 Minuten. 17,1 und 18,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe sind starke Werte für Sat.1. Dank der starken Übertragungen ist Sat.1 am Samstag sowohl bei den 14- bis 49-Jährigen (11,9 Prozent) als auch bei den 14- bis 59-Jährigen (9,5 Prozent) der erfolgreichste Sender gewesen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;