So groß die Erfolge auch sind, die das ZDF am Mittwochabend mit "Aktenzeichen XY" feierte - am Vorabend tut sich der Sender mit seiner Factual-Schiene nach wie vor recht schwer. In dieser Woche lief nun erstmals "Garden Dreams" auf dem Sendeplatz um 19:25 Uhr, doch das Interesse des Publikums hielt sich zum Auftakt in Grenzen.

Gerade mal 1,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die erste Folge, die damit nur einen Marktanteil von 8,1 Prozent beim Gesamtpublikum verzeichnete. Damit büßte das ZDF innerhalb kürzester Zeit mehr als die Hälfte seines Publikums ein. Zum Vergleich: Die "heute"-Nachrichten um 19:00 Uhr erreichten noch 3,13 Millionen Personen sowie 19,5 Prozent Marktanteil, für den Wetterbericht blieben danach noch 2,64 Millionen dran.

Besonders bitter: Auch beim jungen Publikum tat sich "Garden Dreams" zum Start schwer. Gerade einmal 2,6 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Ungeachtet des Fehlstarts am Vorabend ging das ZDF letztlich aber trotzdem sowohl insgesamt als auch bei den Jüngeren als Tagesmarktführer hervor - wegen XY, aber auch dank einer ansonsten über weite Strecken hinweg dominanten Daytime. So erreichten "Küchenschlacht", "Bares für Rares" und die "Rosenheim-Cops" am Nachmittag über Stunden hinweg teils deutlich mehr als 20 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Am Vormittag verbuchte indes auch das HR Fernsehen einen schönen Erfolg - wenn auch vor allem im eigenen Sendegebiet. Die Sprengung der Zeller Brücke erzielte ab 10:00 Uhr einen starken Marktanteil von 14,7 Prozent in Hessen. Bundesweit hielt sich das Interesse mit rund 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauern allerdings in Grenzen.

