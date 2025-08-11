"Das Duell der Gartenprofis" mit Eva Brenner hat sich beim ZDF in den letzten Jahren zu einem so großen Erfolg am Sonntagnachmittag gemausert, dass man das Format inzwischen auch im Vorabendprogramm zeigt. Die eigentliche Heimat bleibt aber der Sonntag - und da lief es nun vor allem auch mit Blick auf das jüngere Publikum herausragend.

So erzielte die Sendung um 14:12 Uhr einen Marktanteil von 16,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und übertrumpfte damit den bisherigen Jahresbestwert um fast fünf Prozentpunkte - und auch der Allzeit-Rekord wurde um rund zweieinhalb Prozentpunkte übertroffen. Auch in absoluten Zahlen stand das Format in dieser Altersgruppe so gut da wie seit über einem Jahr nicht. Die Gesamt-Reichweite fiel mit 1,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zwar sogar etwas geringer aus als noch bei den letzten Sendungen, der Marktanteil lag mit 17,6 Prozent aber auch hier auf hervorragendem Niveau.

Fortgesetzt hat sich der Erfolg im Anschluss beim Ableger "Duell der Gartenprofis - Mein grünes Paradies". Auch hier wurde mit 13,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ein neuer Bestwert beim jungen Publikum aufgestellt. Insgesamt waren hier 1,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei, was beim Gesamtpublikum 17,7 Prozent Marktanteil entsprach.

Zuvor war zudem der "ZDF-Fernsehgarten" wieder ein voller Erfolg: 1,74 Millionen waren hier dabei, die Marktanteile beliefen sich auf 21,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 12,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Damit stellte man auch "Immer wieder sonntags" in den Schatten, das am Vormittag mit 1,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen Marktanteil von 17,0 Prozent erzielte. Bei den 14- bis 49-Jährigen spielte die Show mit Stefan Mross nur eine untergeordnete Rolle, hier lag der Marktanteil bei 5,9 Prozent.

