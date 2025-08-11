Nachdem die Staffel von "Zwischen Meer und Maloche" inzwischen beendet ist, zeigt Kabel Eins nun "Yes, we camp!" am Sonntagabend in Doppelfolgen. Geholfen hat das den zuletzt schon häufiger mauen Quoten eher nicht. Die erste Folge des Abends fiel mit 0,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar auf ein neues Reichweiten-Tief, die zweite Folge konnte sich dann zwar leicht steigern, blieb mit einer Gesamt-Reichweite von 0,41 Millionen aber ebenfalls klar unter den Normalwerten.

Die Marktanteile lagen beim Gesamtpublikum dadurch nur bei 1,8 und 2,0 Prozent. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 lagen die beiden Folgen mit 2,6 und 3,1 Prozent ebenso unter dem Soll wie in der klassischen Zielgruppe, wo es mit 2,9 und 3,3 Prozent Marktanteil nur minimal besser aussah.

Um so erstaunlicher, dass "Abenteuer Leben am Sonntag" unter diesem schwachen Vorlauf gar nicht zu leiden hatte. Das Magazin erreichte mit im Schnitt 0,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar in absoluten Zahlen eine höhere Reichweite als das Primetime-Programm. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei hervorragenden 7,1 Prozent, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 lief es mit 6,5 Prozent Marktanteil ebenfalls prächtig.

Noch mehr Freude machte am Vorabend "Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt". Um 16:11 Uhr lag die Sendung bei 12,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, eine Stunde später wurden sogar 12,8 Prozent erzielt. Der Erfolg hat sich am Nachmittag aber erst nach und nach aufgebaut: Die erste Folge um 12:56 Uhr lag nur bei ganz schwachen 1,5 Prozent, dann ging's erst auf 6,0 und dann auf 7,2 Prozent nach oben. In der erweiterten Zielgruppe wurde dieses Quotenniveau nicht ganz erreicht, auch hier sah es mit bis zu 8,4 Prozent Marktanteil aber richtig gut aus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;