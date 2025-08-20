Sozialdokus gehören zu den Programmen, die RTLzwei nach wie vor recht verlässlich starke Quoten in der Primetime bescheren - das war auch am Dienstagabend nicht anders. Da startete um 20:15 Uhr "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" mit 5,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen in die neue Staffel. 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

Um 21:16 Uhr übernahm dann "Deutschland - Deine Schulden" und band noch ein deutlich größeres Publikum an sich. So kletterte die Gesamt-Reichweite auf 0,66 Millionen an. Das sorgte schon beim Gesamtpublikum für weit über RTLzwei-Schnitt liegende 3,9 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 5,9 Prozent erzielt. Auch in der erweiterten Zielgruppe 14-59 lief es mit 5,0 Prozent Marktanteil gut.

Am Nachmittag bedient RTLzwei diese Programmfarbe ebenfalls ausgiebig, machte dort am Dienstag aber weniger gute Erfahrungen. Zwischenzeitlich lagen die Marktanteile in der klassischen Zielgruppe dort bei weniger als zwei Prozent. (16 und 18 Uhr). "Berlin - Tag & Nacht" kam am Vorabend dafür aber auf immerhin 4,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ein Highlight war am Vormittag schon der "Trödeltrupp", der stolze 11,5 Prozent Marktanteil erreichte.

Letztlich kam RTLzwei am Dienstag auf einen sehr guten Tagesmarktanteil von 4,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und lag damit weit vor Kabel Eins, das sich mit 3,6 Prozent zufrieden geben musste. Bei den 14- bis 59-Jährigen war das Rennen viel knapper, auch da war RTLzwei aber hauchdünn vor dem Konkurrenten (3,7 zu 3,6 Prozent). Auch Kabel Eins hatte nachmittags mit größeren Problemen zu kämpfen, am Abend kam der Film "King Kong" auf solide 4,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;