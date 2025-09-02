Mit dem Versuch, in diesem Sommer eine Quiz-Alternative für Günther Jauch aufzutreiben, ist RTL bislang nicht sonderlich erfolgreich gewesen. Am Montag scheiterte auf Anhieb der nächste Anlauf: Das neue von Steffen Hallaschka moderierte "7 Richtige" erreichte zwar immerhin 1,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, davon kamen aber nur 260.000 aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag dementsprechend bei schlechten 6,1 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen wurden 5,2 Prozent gemessen.

Hinzu kam, dass die Basketball-EM bei RTL weiterhin nicht so recht in Gang kommt. Den Kantersieg Deutschlands gegen Großbritannien übertrug der Sender am Nachmittag, in der Spitze waren aber nur 7,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe drin. Deutlich weniger als eine Million Menschen schalteten ein. Am Mittwoch überträgt RTL erstmals ein Spiel zur besten Sendezeit.

Doch zurück zur Primetime, denn neben RTL schickte auch ProSieben eine neue Show auf Sendung, doch auch "Deutschlands dümmster Promi" war kein Erfolg. 600.000 Menschen sahen sich das neue Format an, beim jungen Publikum blieb ProSieben so bei 5,6 Prozent Marktanteil hängen. Das Comeback von "Crash Games" fiel später noch auf 3,4 Prozent zurück - insgesamt also ein ziemlich mauer Abend für den Sender.

Während RTL und ProSieben mit Problemen zu kämpfen hatten, sah es für Vox und Sat.1 ganz anders aus. Vox erzielte mit der "Höhle der Löwen" den Primetime-Sieg beim jungen Publikum, 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten in dieser Altersklasse nicht nur für 13,6 Prozent Marktanteil, sondern auch für den höchsten Marktanteil der Gründershow seit rund einem Jahr. Insgesamt schalteten 1,27 Millionen Personen ein.

In Sat.1 meldete sich unterdessen der "Sat.1-Check" mit neuen Folgen zurück, zum Auftakt ging es um Deutschlands Discounter. 1,11 Millionen Menschen sahen sich die Reportage an, beim jungen Publikum führte das zu 10,6 Prozent Marktanteil. Eine SpiegelTV-Reportage lag später sogar noch bei 12,0 Prozent. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 8,6 Prozent kann man bei Sat.1 sehr zufrieden sein, erfolgreicher war am Montag nur Vox (9,1 Prozent), das einen Bestwert für 2025 aufstellte. RTL (7,7 Prozent) und ProSieben (6,1 Prozent) landeten deutlich dahinter.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;