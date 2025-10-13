Ein letztes Mal für dieses Jahr setzte das ZDF am Sonntag auf den "Fernsehgarten" und konnte sich damit zur Mittagszeit noch einmal über hohe Quoten freuen. Durchschnittlich 1,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die zweite "On Tour"-Ausgabe aus dem Saarland. Der Marktanteil der Show belief sich damit auf hervorragende 16,9 Prozent beim Gesamtpublikum. Über die gesamte Saison hinweg erzielte der "Fernsehgarten" sogar mehr als 18 Prozent Marktanteil und war damit so beliebt wie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr.

Beim jungen Publikum reichte es zum Saison-Abschluss hingegen nur für 5,8 Prozent - ein Wert, den das "Duell der Gartenprofis" im Anschluss locker toppen konnte. Mit 11,0 Prozent Marktanteil gab's für die Dokusoap den zweibesten Wert des Jahres, insgesamt stellten die "Gartenprofis" rund um Eva Brenner mit 1,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar einen neuen Rekord für dieses Jahr auf. Der Marktanteil zog auf starke 18,6 Prozent an. Punkten konnte das ZDF danach aber auch mit "Bares für Rares - Händlerstücke", das mit 1,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern noch 16,3 Prozent Marktanteil erzielte.

Schwer tat sich das ZDF hingegen mit "Terra Xplore", das seit einigen Wochen bekanntlich auf einem früheren Sendeplatz zu sehen ist. Um 17:12 Uhr kam die jüngste Folge nicht über eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 7,6 Prozent Marktanteil hinaus. Bei den Jüngeren reichte es sogar für nur 2,7 Prozent, ehe "Der Alte" sogar auf 2,2 Prozent zurückfiel. Hier konnte sich das ZDF aber auf die Älteren verlassen: Knapp zwei Millionen schalteten für die Krimi-Wiederholung ein - unter 50 waren davon hingegen gerade mal 50.000.

Mäßiges Interesse herrschte auch am späten Abend an der Verleihung des Opus Klassik, die lediglich 910.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. Im Vorjahr waren hingegen noch über eine Million dabei.

