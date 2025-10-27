Julia Leischik war zwar auch über den Sommer nicht aus dem Programm verschwunden, allerdings zeigte Sat.1 da nur Wiederholungen von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich". Seit vergangener Woche gibt's hier nun aber wieder neue Folgen. Und die sorgten nun für richtig starke Quoten am Vorabend: 2,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten diesmal ein, das waren nochmal rund 210.000 mehr als in der vergangenen Woche. Es war damit die mit weitem Abstand meistgesehene Sendung eines Privatsenders am Sonntag. Der Marktanteil belief sich auf 10,5 Prozent.

Während das Leischik-Format für gewöhnlich vor allem durch seine hohe Gesamt-Reichweite heraussticht, sah es diesmal auch bei den Jüngeren sehr gut aus. So kam die Sendung auch bei den 14- bis 49-Jährigen auf sehr gute 10,4 Prozent Marktanteil, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 reichte es immerhin für 9,1 Prozent. Zuvor hatte Sat.1 auch schon mit der Wiederholung von "Harry Potter und der Stein der Weisen" punkten können und fast eine Million Menschen insgesamt sowie einen Marktanteil von 11,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erreicht.

Zufrieden sein kann man auch nebenan bei ProSieben, wo "Galileo X-Plorer" ab 19:05 Uhr gute 10,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. 0,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. Zuvor kam "Galileo Stories" auf 8,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, die Gesamt-Reichweite belief sich hier auf 0,54 Millionen. Gewohnt erfolgreich war auch Vox, wo die "Beet-Brüder" 10,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe einfahren konnten, 8,6 Prozent waren es bei den 14- bis 59-Jährigen. Insgesamt sahen hier 1,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu.

Schwer hatte es hingegen RTLzwei, das am Vorabend mit "Grip - Das Motormagazin" nicht über 2,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam. Bei den 14- bis 59-Jährigen sah es mit 3,2 Prozent Marktanteil allerdings etwas besser aus. 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren es insgesamt. Auch Kabel Eins hatte Probleme: Das in der Primetime sehr erfolgreiche Format "Morlock Motors" kam bei der Wiederholung am Sonntagvorabend auf 2,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, auch hier lief es in der erweiterten Zielgruppe 14-59 mit 3,0 Prozent etwas besser. In der Primetime lagen die "Trucker Babes" dann nur bei 3,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 3,5 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;