Zwei Monate lang hat die ARD einen veränderten Programmablauf am Nachmittag ausprobiert. Um einen Quiz-Doppelpack mit "Gefragt - gejagt" und "Wer weiß denn sowas?" zu ermöglichen, rückte das Boulevardmagazin "Brisant" um eine Stunde nach vorne. Die Bilanz fällt gemischt aus, denn während das Quiz mit Alexander Bommes zuletzt auf dem früheren Sendeplatz um 17:10 Uhr steigende Quoten verzeichnete, blieb "Brisant" zuvor durchweg einstellig - und performte dennoch besser als die Dokusoaps, die der Sender bis dato in der 16-Uhr-Stunde zeigte.

Zum Abschluss des Testlaufs erreichte "Brisant" am Donnerstag um 16 Uhr im Schnitt 770.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 8,8 Prozent. Danach zogen die Quoten kräftig an: Während die "Tagesschau" auf 1,15 Millionen kam, steigerte sich "Gefragt - gejagt" auf 1,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die 15,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprachen. Auch bei jungen Publikum lief es für die Show mit einem Marktanteil von 8,2 Prozent gut.

Am besten sah es jedoch für "Wer weiß denn sowas?" aus, das ab 18 Uhr mit 3,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern den Maektanteil im Ersten auf 20,8 Prozent schraubte und zugleich bei den 14- bis 49-Jährigen mit 12,4 Prozent ebenfalls weit über dem Senderschnitt lag. Ebenfalls stark lief es parallel dazu für die "SOKO Stuttgart", die im ZDF von 2,93 Millionen Menschen gesehen wurde. Am Nachmittag wiederum räumten "Bares für Rares" und die "Rosenheim-Cops" mit Marktanteilen um 25 Prozent ab.

In der Primetime hatte das ZDF mit seinen "Bergrettern" derweil das Nachsehen, war mit genau vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 17,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum aber trotzdem sehr erfolgreich. Den "Zürich-Krimi" im Ersten sahen aber sogar 4,76 Millionen Personen, sodass der Marktanteil hier bei 21,3 Prozent lag. Umgekehrtes Bild hingegen bei den 14- bis 49-Jährigen: In dieser Altersgruppe erreichte der ARD-Krimi nur 5,9 Prozent Marktanteil, während "Die Bergretter" mit 8,8 Prozent überzeugten.

