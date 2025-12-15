Nach 13 Jahren lief am Sonntagabend bei ProSieben zum letzten Mal "Das Duell um die Welt". Zum Abschied konnte die Show allerdings nicht noch einmal eine Schippe drauflegen - im Gegenteil: Mit 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte das Duell zwischen "Team Joko" und "Team Klaas" diesmal nur einen Marktanteil von 10,9 Prozent in der Zielgruppe. In den vergangenen beiden Wochen hatte es dagegen noch für Werte um 13 Prozent gereicht.

Gleichwohl positionierte sich das "Duell um die Welt" als größter "Tatort"-Verfolger beim jungen Publikum, auch wenn die Gesamt-Reichweite mit 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauern eher überschaubar ausfiel. Ohnehin war es ausgerechnet zum Finale die niedrigste Zuschauerzahl, die das Format in seiner langen Historie verbuchte.

Einen richtig guten Abend gab es unterdessen für RTLzwei, wo die Komödie "Ziemlich beste Freunde" mit 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 8,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe überzeugte. Beim jungen Publikum lag der Sender damit im Film-Duell klar vor der Sat.1-Komödie "Santa Clause - Eine schöne Bescherung", für die nur 5,9 Prozent drin waren. Zugleich war RTLzwei stärker als die NFL, die bei RTL in der Primetime zeitweise bei weniger sieben Prozent lag. Das Nachsehen hatten auch "Europa grillt den Henssler" bei Vox mit 5,1 Prozent sowie die Dokusoap "Willkommen bei den Reimanns", die bei Vox mit 2,8 Prozent einen gebrauchten Tag erwischte.

Ganz anders hingegen die Situation bei Sport1, wo die Darts-WM auch am Sonntag wieder die Fans vor den Fernseher lockte. Starke 7,8 Prozent Marktanteil erzielte der Sender ab 20 Uhr, insgesamt schalteten im Schnitt 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Die Nachmittags-Session überzeugte zudem bereits mit 5,6 Prozent, nachdem der "Doppelpass" schon 4,3 Prozent schaffte.

