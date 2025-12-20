Seit einigen Jahren setzt RTL nun schon kurz vor Weihnachten auf "Let's Dance". In diesem Jahr musste die "Weihnachtsshow" allerdings erstmals nicht nur weniger als zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hinnehmen, sondern sich auch mit einem einstelligen Marktanteil in der Zielgruppe begnügen. Mit nur noch 8,9 Prozent reihte sich "Let's Dance" damit bei den 14- bis 49-Jährigen unter anderem hinter der "heute-show", der Bundesliga in Sat.1 und dem "kleinen Lord" ein. Zudem lag RTL nur knapp vor der Darts-WM, die bei Sport1 mit 8,2 Prozent erneut auftrumpfte.

Insgesamt schalteten diesmal 1,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, um die weihnachtliche "Let's Dance"-Ausgabe zu sehen - hier reichte es übrigens für gute 10,1 Prozent Marktanteil. Im Vergleich zum Vorjahr kamen der Tanzshow dennoch - verglichen mit den vorläufig gewichteten Zahlen - rund 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer abhanden. In den Jahren zuvor fiel die Reichweite sogar jeweils noch höher aus.

Gut möglich, dass man sich auch in Sat.1 am Freitagabend etwas mehr erhofft hat. Dort sorgte die Bundesliga zwar für gute Quoten, doch mit der ersten Halbzeit des Spiels zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach erzielte der Sender zunächst nur einen Marktanteil von 10,1 Prozent in der Zielgruppe. Immerhin: Mit der zweiten Hälfte ging es deutlich auf 13,7 Prozent nach oben, die Gesamt-Reichweite zog gleichzeitig von 1,49 auf 2,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an.

Vor einem Jahr hatte Sat.1 mit dem letzten Bundesliga-Freitagsspiel des Jahres allerdings noch deutlich mehr Fans vor den Fernseher gelockt - damals spielten allerdings auch die Bayern gegen Leipzig. Sky bekam die Konkurrenz durchs Free-TV dagegen recht stark zu spüren und kam mit seiner Übertragung des Flutlichspiels in dieser Woche nur auf 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 2,6 Prozent in der Zielgruppe. Das reichte allerdings, um etwa Kabel Eins hinter sich zu lassen, wo die True-Crime-Reihe "Mord unter Palmen" mit nur 2,0 Prozent Marktanteil enttäuschte.

Schwer tat sich unterdessen auch ProSieben, wo der Spielfilm "Jäger des verlorenen Schatzes" in der Zielgruppe nicht über mäßige 6,8 Prozent Marktanteil hinauskam. RTLzwei blieb mit "Star Trek - Sektion 31" parallel dazu bei nur 3,5 Prozent hängen. Zufrieden kann man dagegen bei Nitro mit seinem Film-Abend sein: Dort überzeugte "22 Jump Street" zunächst mit 2,2 Prozent Marktanteil, ehe die "SchleFaZ" mit dem einstigen RTL-Hit "Der Clown" diesmal mit 3,1 Prozent überzeugte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;