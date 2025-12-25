2,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer reichten in diesem Jahr für die meistgesehene Sendung an Heiligabend. Erreicht wurde diese Reichweite von der 20-Uhr-"Tagesschau" im Ersten. Dahinter folgt dann schon "Kevin - Allein zu Haus": Der Film-Klassiker, der seit Jahren von Sat.1 regelmäßig am 24. Dezember um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird, durfte auch 2025 nicht fehlen und traf einmal mehr den Nerv des Publikums. Mit 2,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern konnte sich die Komödie im Vergleich zum Vorjahr sogar um 300.000 Personen steigern.

Während der Marktanteil schon beim Gesamtpublikum bei überzeugenden 13,7 Prozent lag, lief es in der Zielgruppe noch ungleich besser. Dort sorgten durchschnittlich 870.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren nicht nur für den völlig ungefährdeten Tagessieg, sondern auch für einen geradezu fulminanten Marktanteil von 28,0 Prozent. Das waren über fünf Prozentpunkte mehr als noch 2025 - einzig bei der Ausstrahlung vor drei Jahren lief es für "Kevin" in Sat.1 an Heiligabend noch etwas besser.

Im weiteren Verlauf des Abends konnte der Sender nicht mehr an diesen herausragenden Erfolg anknüpfen, hielt sich mit "Der Grinch" und "Versprochen ist versprochen" bis weit nach Mitternacht jedoch im zweistelligen Bereich. Kein Wunder also, dass Sat.1 mit einem Tagesmarktanteil von 10,3 Prozent dann auch zum klaren Marktführer bei den 14- bis 49-Jährigen avancierte. Die Film-Konkurrenz konnte in der Primetime jedenfalls nicht mithalten, auch wenn etwa "Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs" bei ProSieben mit 11,3 Prozent ebenfalls überzeugte.

Bei RTL waren indes in diesem Jahr an Heiliagabend alle drei "Sissi"-Filme am Stück zu sehen, deren Marktanteile sich in der klassischen Zielgruppe aber nur zwischen 6,3 und 8,5 Prozent bewegten. Besser lief es für die Klassiker bei den 14- bis 59-Jährigen, wo bis zu 9,3 Prozent drin waren. Am gefragtesten war übrigens der zweite Film der Reihe, der sich nach 22 Uhr auf 1,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer steigerte. Auch Vox hatte seinen Peak erst am späten Abend, wo "Sister Act 2" mit 930.000 Personen überzeugte und recht gute 6,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schaffte.

Bei RTLzwei brachte es "Stirb langsam" zunächst auf 4,6 Prozent, ehe "Blade" 7,3 Prozent schaffte. Am Vorabend erwies sich zudem "Das letzte Einhorn" mit starken 9,6 Prozent als schöner Erfolg für den Sender. Bemerkenswert: Mit einem Tagesmarktanteil von 6,6 Prozent positionierte sich Kabel Eins noch vor ProSieben - dank zahlreicher Filme mit Bud Spencer und Terence Hill. Am Nachmittag räumte etwa "Banana Joe" mit tollen 10,9 Prozent ab, "Zwei sind nicht zu bremsen" hielt den Marktanteil danach noch bei 9,3 Prozent auf hohem Niveau.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;