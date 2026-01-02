Der Start ins neue Jahr begann in der Schweiz mit einer Katastrophe. Der Brand in einer Bar, der ungefähr 40 Menschen das Leben kostete, war am Neujahrs-Abend auch Thema eines "Brennpunkts" im Ersten. Wie groß das Interesse des Publikums daran war, lässt sich nun an den Quoten ablesen: Mit durchschnittlich 7,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ging die rund zehnminütige Sondersendung als meistgesehene Sendung des Tages hervor - knapp vor der "Tagesschau", die zuvor alleine im Ersten 7,14 Millionen Menschen erreichte.

Insgesamt verzeichnete der "Brennpunkt" einen Marktanteil von 26,7 Prozent, während bei den 14- bis 49-Jährigen noch 13,2 Prozent erzielt wurden - hier war es die "Tagesschau", die mit genau einer Million junger Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 20,3 Prozent Marktanteil den Tagessieg verzeichnete.

Im abendlichen Fiction-Duell der Öffentlich-Rechtlichen gab es indes zwei Gewinner: Während sich der Dresdner "Tatort" im weiteren Verlauf des beim Gesamtpublikum mit 6,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 22,5 Prozent Marktanteil die Spitzenposition sicherte, konnte sich bei den 14- bis 49-Jährigen das "Traumschiff" vorne behaupten. Mit 770.000 Zuschauerinnen und Zuschauern dieser Altersklasse erreichte der ZDF-Klassiker an Neujahr einen sehr schönen Marktanteil von 13,2 Prozent, während sich der "Tatort" mit 9,6 Prozent hier ungewohnt schwer tat - einen einstelligen Wert hatte die Krimireihe in all den Jahren noch nie erzielt.

Insgesamt wollten übrigens 5,07 Millionen Menschen das "Traumschiff" sehen, das auf diese Weise 18,7 Prozent Marktanteil verbuchte. Damit war die Neujahrs-Folge beliebter als die vor wenigen Tagen ausgestrahlte Weihnachts-Folge, sie erreichte allerdings rund eine halbe Million weniger als vor einem Jahr. Trotz Wiederholung hielt "Kreuzfahrt ins Glück" anschließend noch 3,45 Millionen Menschen beim ZDF. Im Ersten blieben nach dem "Tatort" derweil 3,98 Millionen dran, um die "Tagesthemen" zu sehen; später erreichten "Inspector Lynley & Sergeant Haver" noch 2,53 Millionen Personen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;