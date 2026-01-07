© Das Erste

Zuvor lag bereits der erste Durchgang des Springens der Vierschanzentournee bei 3,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit waren sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum sogar noch etwas höhere Marktanteile drin. Nach dem Ende des zweiten Durchgangs war das Publikum dann aber schnell verflogen: Eine Folge der Doku "Fly - Skispringen hautnah" erreichte nur noch 1,31 Millionen Personen, damit waren insgesamt schwache 6,2 Prozent Marktanteil drin.

Insgesamt war es für ARD und ZDF eine erfolgreiche Vierschanzentournee. Mit durchschnittlich etwas mehr als 4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern lief es zwar schlechter als in den vergangenen zwei Jahren, trotzdem sind das natürlich sehr hohe Reichweiten. Die Marktanteile lagen zudem weit über den jeweiligen Senderschnitts. Auch beim jungen Publikum lagen die Springen zusammengerechnet bei mehr als 20 Prozent.

Gegen die starke Skisprung-Konkurrenz am Dienstag hatten die anderen Sender keine Chance, vor allem Sat.1 litt unter dem Gegenprogramm. "Notruf" blieb bei 1,3 und 1,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hängen und auch eine Folge von "Lenßen hilft" lag später bei lediglich 1,7 Prozent. Eine zweite Ausgabe der Scripted Reality holte 4,1 Prozent. Im weiteren Verlauf des Vorabends unterhielt die "Landarztpraxis" 690.000 Menschen, damit blieb die Serie bei mauen 2,9 Prozent Marktanteil hängen.

Eine Programmänderung in der Daytime hatte RTL bereits am Montag vorgenommen: Zwischen 17 und 17:30 Uhr ist nun nicht mehr "Der Blaulicht-Report - Die neuen Einsätze" zu sehen, stattdessen wiederholen die Kölner in dieser Zeit alte Ausgaben von "Ulrich Wetzel - Das Jugendgericht". Am Dienstag sahen hier 1,26 Millionen Menschen zu - ein starkes Ergebnis. Mit dem "Strafgericht" kam Wetzel zuvor sogar noch auf 1,29 Millionen, "Barbara Salesch" lag ebenfalls über der Marke von 1 Million Zuschauerinnen und Zuschauer. Während die Gesamtreichweiten stimmen, schwächeln die Formate beim jungen Publikum. In der klassischen Zielgruppe wurden lediglich Marktanteile zwischen 4,0 und 5,6 Prozent gemessen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;