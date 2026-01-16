5,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am Donnerstagabend im Ersten, wie sich die deutsche Handball-Nationalmannschaft gegen die Österreicher durchsetzte. Das entsprach beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 23,7 Prozent. In den jüngeren Altersgruppen fiel der Marktanteil sogar noch deutlich höher aus: Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für stolze 30,0 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen stehen 25,2 Prozent zu Buche.

Zum Vergleich: Den WM-Auftakt im vergangenen Jahr hatten knapp unter fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgt, bei der EM vor zwei Jahren waren allerdings schon zum Start im Schnitt 7,6 Millionen Personen vor dem Fernseher mit dabei. Zurück zum gestrigen Donnerstag: Für den klaren Tagessieg sowohl beim Gesamtpublikum als auch in den beiden Zielgruppen-Definitionen 14-49 und 14-59 reichte es locker.

Profitiert haben davon auch die "Tagesthemen", die mit im Schnitt 2,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gefragter waren als gewöhnlich. Die Marktanteile beliefen sich auf 16,8 Prozent insgesamt und 15,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Auf "Nuhr im Ersten" hatte das dann allerdings keine weiteren Auswirkungen, die Gesamt-Reichweite lag mit 1,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ebenso auf Normalniveau wie der Marktanteil mit 13,5 Prozent.

Stärkster Verfolger am Donnerstag war "Der Bergdoktor", der sich von der Handball-Konkurrenz völlig unbeeindruckt zeigte und mit 4,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf dem gewohnten Quoten-Niveau der vergangenen Wochen lag. 21,2 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, 8,5 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Das ZDF punktete unterdessen bereits tagsüber mit Wintersport: Die Biathleten lockten am Nachmittag ab etwa 14:30 Uhr im Schnitt 2,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher, was den Marktanteil auf 33,4 Prozent nach oben trieb. Bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich der Marktanteil auf 23,6 Prozent, 21,6 Prozent waren es bei den 14- bis 59-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;