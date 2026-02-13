Nach zwei Wochen im Windschatten des Dschungels ist Stefan Raab mit seiner RTL-Show nun wieder auf sich allein gestellt - fortan allerdings nicht mehr in der Primetime, sondern am späten Abend. Am Donnerstag gab's die "Stefan Raab Show" daher um 22:45 Uhr zu sehen, doch ihr Publikum fand sie dort zunächst noch nicht: Gerade mal 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten insgesamt ein. Das bedeutete ebenso einen Tiefstwert wie der Marktanteil von 4,1 Prozent, den Raab in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verbuchte.

Allerdings bereitete dem Sender schon das Vorprogramm große Probleme: Trotz neuer Folge brachte es "Mario Barth präsentiert: Die größten Stars der Comedy" um 20:15 Uhr nur auf 950.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter 180.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe ging die Comedyshow mit einem Marktanteil von 4,2 Prozent gegen Olympia und "Germany's next Topmodel" somit völlig unter und lag letztlich nur knapp vor einer Wiederholung des "1% Quiz", das in Sat.1 auf 3,8 Prozent kam.

Noch vor RTL und Sat.1 landete am Donnerstagabend der Spielfilm-Doppelpack von Vox: "Illuminati" und "Unstoppable - Außer Kontrolle" erzielten dort gute Marktanteile von 6,8 und 7,6 Prozent. Daneben punkteten aber auch die Dokusoaps von RTLzwei und Kabel Eins: Während sich "Reeperbahn privat" mit überzeugenden 5,5 Prozent in der Zielgruppe zurückmeldete, fand auch "Achtung Abzocke" sein Publikum und lag mit 5,4 Prozent Marktanteil klar über dem Senderschnitt.

Mit Abstand stärkster Privatsender war in der Primetime hingegen ProSieben, auch wenn "Germany's next Topmodel" mit einem Marktanteil von 12,8 Prozent - wie schon beim Staffel-Start am Abend zuvor - ein ganzes Stück hinter einstigen Bestwerten zurückblieb. Insgesamt konnte die Modelshow ihre Reichweite aber zumindest leicht auf 1,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer steigern. Die unmittelbar danach gesendete Wiederholung brach jedoch auf 180.000 Personen sowie desolate 2,7 Prozent Marktanteil ein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;