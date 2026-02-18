Das Erste ist am Dienstag mit zahlreichen Olympia-Übertragungen nicht zu schlagen gewesen, sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum war man der mit Abstand erfolgreichste Sender. Die reichweitenstärkste Übertragung lief in der Primetime: Den Dreifach-Triumph Deutschlands im Zweierbob sahen 6,50 Millionen Menschen, das entsprach 28,7 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum (14-49) wurden noch etwas bessere 30,6 Prozent gemessen.

Überhaupt war es eine sehr starke Übertragung, nur eine Handvoll Olympia-Wettbewerbe erreichten in den zurückliegenden Tagen eine noch höhere Reichweite - zwei davon waren Rodel-Events. Aber auch sonst lief es für Das Erste prächtig: Skifreestyler, Curler und Eiskunstläuferinnen erreichten mehr als 4 Millionen Menschen. Über weite Strecken des Tagen erzielten die Übertragungen sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum mehr als 20 Prozent Marktanteil.

Das ZDF beschäftigte sich zur besten Sendezeit unterdessen im Rahmen von "besseresser" mit den "Tricks im DB-Bordrestaurant". Das wollten insgesamt 2,39 Millionen Menschen sehen, was immerhin noch zu 10 Prozent Marktanteil reichte. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag Sebastian Lege sogar über dem Senderschnitt, hier kam die Sendung auf 9,7 Prozent. Die Wiederholung von "Greenwashed? Nutella: Das grüne Märchen von Ferrero" erreichte später noch 1,40 Millionen Personen, damit waren beim Gesamtpublikum nur noch 6,1 sowie bei den Jüngeren 7,1 Prozent Marktanteil drin.

Das "heute journal" informierte später am Abend noch 2,04 Millionen Menschen - es ist eine der niedrigsten Reichweiten des noch jungen Jahres für das Nachrichtenmagazin. Und das ausgerechnet für die Ausgabe, in der sich der Sender noch einmal für den verpatzten ICE-Beitrag in der Ausgabe vom vergangenen Sonntag entschuldigte (DWDL.de berichtete). Am Sonntag kam das "heute journal" auf 3,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

