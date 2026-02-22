Bevor am heutigen Sonntag gehen die Olympischen Winterspiele in Italien zu Ende gehen, bescherten sie dem Ersten am Samstag noch einmal den ganzen Tag über hervorragende Quoten - gekrönt von einem Doppelsieg der deutschen Frauen im Zweierbob am Abend. Schon am Vorabend ab 19 Uhr erreichte die Zweierbob-Übertragung 5,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was 28,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Als es dann ab 21:23 Uhr um die Medaillen-Entscheidung ging, waren sogar 5,79 Millionen Leute vor dem Fernseher mit dabei. Zu diesem Zeitpunkt reichte das für 24,7 Prozent Marktanteil insgesamt und 26,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Dazwischen zeigte Das Erste unter anderem Curling, das aber nicht ganz so reichweitenstark war. 3,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer holten ab 20:51 Uhr aber trotzdem immerhin 16,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und sogar 20,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Das zweite Highlight aus Quotensicht war stattdessen schon am Nachmittag zu finden: Den 12,5 km-Massenstart der Frauen im Biathlon verfolgten ab 14:13 Uhr bereits 5,75 Millionen Wintersport-Fans. Das trieb den Marktanteil auf herausragende 44,6 Prozent nach oben, 42,8 Prozent waren es in der jüngeren Altersgruppe 14-49.

Doch auch andere Sportarten blieben nur knapp unter der 40-Prozent-Marke: Freestyle Skicross der Männer kam mit im Schnitt 3,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 38,6 Prozent, Ski-Mountaineering Mixed Staffel mit 4,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 38,7 Prozent, der Vierer-Bob der Männer lag am Vormittag schon mit 2,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bei 37,5 Prozent.

Zwischendurch gab's auch noch Bundesliga-Fußball in der "Sportschau" zu sehen, die in diesem Umfeld mit im Schnitt 4,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auch noch stärker lief als sonst. 24,8 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, 23,0 Prozent waren es in der Altersgruppe 14-49.

All das spiegelt sich in den Tagesmarktanteilen wider: Das Erste dominierte den Samstag mit 23,4 Prozent beim Gesamtpublikum mit weitem Vorsprung vor dem ZDF, das trotzdem auf solide 12,8 Prozent kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen war die Überlegenheit noch drückender: Das Erste erreichte hier einen Tagesmarktanteil von 21,6 Prozent, RTL kam als Zweitplatzierte mit 7,0 Prozent auf weniger als ein Drittel.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;