Am Sonntagabend sind die Olympischen Winterspiele mit der Schlussfeier in Verona zu Ende gegangen. Die Live-Übertragung im ZDF sorgte dabei noch einmal für gute Quoten - auch wenn der Sender die Spitzenwerte mit weit über sieben Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, wie sie 2024 zum Abschluss der Sommerspiele in Paris erreicht wurden, klar verfehlte.

Mit durchschnittlich 4,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte die Schlussfeier ab 20:30 Uhr gleichwohl einen sehr guten Marktanteil von 18,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wiederum sorgten 640.000 Personen für 13,7 Prozent. In beiden Gruppen reichte das allerdings nicht für die Marktführerschaft. Stattdessen setzte sich der "Tatort" im Ersten mit 7,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 27,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum ungefährdet an die Spitze.

Spitzenreiter war der ARD-Krimi um 20:15 Uhr aber auch bei jungen Publikum, wo 1,11 Millionen 14- bis 49-Jährige für 20,8 Prozent Marktanteil sorgten. Doch nicht nur der "Tatort" war hier stärker als die Olympia-Feier - auch das Dschungelcamp-"Nachspiel" setzte sich noch vor das ZDF. Mit 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei RTL noch einmal einen sehr guten Marktanteil von 16,3 Prozent. Zum Vergleich: 2025 hatte das "Nachspiel" nur knapp mehr als zehn Prozent erzielt. Auch die Gesamt-Reichweite fiel diesmal deutlich höher aus: 2,33 Millionen Menschen ließen sich diesmal auf die Show ein - was auch "Stern TV am Sonntag" half, das danach noch eine Million Menschen bei RTL hielt und mit 14,0 Prozent Marktanteil den besten Wert seit Mai 2024 erzielte.

Doch auch wenn sich die Olympischen Winterspiele am Sonntagabend geschlagen geben musste - tagsüber war noch einmal auf die Live-Übertragungen Verlass, allen voran auf den Viererbob zur Mittagszeit. Mit 5,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte das ZDF um 12:32 Uhr noch einmal herausragende 45,0 Prozent Marktanteil, während bei den 14- bis 49-Jährigen ähnlich tolle 40,5 Prozent erzielt wurden.

