Das hat man sich bei ProSieben ganz anders vorgestellt: Im Windschatten der gerade gestarteten Staffel von "Germany's next Topmodel" sollte Heidi Klum nun auch am Sonntagabend für gute Quoten sorgen. Doch die Personality-Doku "On & Off the Catwalk by Heidi Klum" konnte zum Auftakt überhaupt nichts reißen - womöglich auch, weil der Starttermin mit "Tatort", Dschungel-"Nachspiel" und Olympia-Schlussfeier nicht ganz glücklich gewählt wurde.

Gegen diese dreifach harte Konkurrenz erreichte "On & Off the Catwalk" ab 20:15 Uhr lediglich 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter 240.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe reichte das nur für einen kläglichen Marktanteil von 4,6 Prozent, sodass sich ProSieben noch hinter RTLzwei einsortieren musste, wo die Komödie "Wir sind die Millers" mit 5,0 Prozent oberhalb des Senderschnitts lag.

Besser lief es auch für Sat.1 und Vox: Während "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" in Sat.1 mit 7,0 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 1,20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern solide abschnitt, lag "Kitchen Impossible" bei Vox in der Zielgruppe bei immerhin 6,4 Prozent - und das, obwohl der Sender eine sieben Jahre alte Folge wiederholte. Als Schlusslicht unter den Vollprogrammen ging Kabel Eins hervor: Dort taten sich "Die größten Geheimnisse der 90er" mit nur 2,9 Prozent Marktanteil sehr schwer.

Für ProSieben kam eine gute Nachricht aber zumindest vom Vorabend: Dort überzeugte "Galileo X-Plorer" mit schönen 10,8 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. "Galileo Stories" tat sich zuvor mit nur 5,9 Prozent allerdings noch reichlich schwer. Bei RTL blieb Martin Rütter am Vorabend derweil sehr blass: Mit seinen "Unvermittelbaren" erreichte er ab 19:05 Uhr gerade mal 5,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Die Nachrichten hatten es zuvor hingegen noch auf zehn Prozentpunkte mehr gebracht.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;