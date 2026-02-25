Anfang März wird in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt. Im SWR Fernsehen ist anlässlich dessen jetzt ein Wahl-Triell zu sehen gewesen, Cem Özdemir (Grüne), Manuel Hagel (CDU), und Markus Frohnmaier (AfD) stellten sich den Fragen von Florian Weber und Hendrike Brenninkmeyer. Und die Sendung hat auch über die Grenzen von Baden-Württemberg hinaus viele Menschen angesprochen. Die Gesamtreichweite lag bei 710.000, davon kamen 460.000 aus dem Sendegebiet.

Der bundesweite Marktanteil lag bei 3,1 Prozent und bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 3,2 Prozent ähnlich gut. Noch stärker war die Sendung natürlich in Baden-Württemberg, hier kam "Die Debatte" auf ausgezeichnete 16,0 Prozent Marktanteil. Die anschließende Analyse brachte es noch auf 13,1 Prozent.

Die insgesamt höchste Reichweite in der Primetime verzeichnete jedoch die ARD-Serie "Die Notärztin", die sich am Dienstag mit frischen Folgen zurückmeldete. Zum Auftakt in die neue Staffel sahen 3,44 Millionen Menschen zu, damit hätte die Produktion fast einen Tiefstwert aufgestellt. Mit 15,0 Prozent Marktanteil lief es aber natürlich trotzdem gut. "In aller Freundschaft" erreichte danach noch 3,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 15,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen lagen beide Serien bei 9,9 Prozent.

Das ZDF kam mit seinen Vorabendserien unterdessen auf noch höhere Reichweiten: "SOKO Köln" lag bei 3,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die "Rosenheim-Cops" unterhielten danach sogar 3,74 Millionen - nur die "Tagesschau" erzielte am gesamten Tag überhaupt eine höhere Reichweite. Die Marktanteile der beiden Serien lagen bei 22,0 und 17,5 Prozent. In der Primetime mussten die Mainzer dann kleinere Brötchen backen: Die Doku "Putins Schattenmänner - Russische Agenten packen aus" wurde von 2,19 Millionen gesehen, das entsprach 9,5 Prozent. Auch "Frontal" blieb danach bei einem einstelligen Marktanteil hängen, hier sahen 1,96 Millionen zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;