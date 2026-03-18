Nach einer sehr erfolgreichen Premiere der neuesten "Ronzheimer"-Staffel brachen die Quoten des Formats schon in der zweiten Woche massiv ein. Zuletzt berappelte sich die Reihe zwar leicht, die Quoten lagen aber weiterhin unter dem Senderschnitt. Und auch die neueste Folge über Migration hatte große Probleme: Nur 420.000 Menschen schalteten am Dienstagabend ein, in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurden lediglich 4,2 Prozent Marktanteil gemessen. Bei den 14- bis 59-Jährigen lief es angesichts von 3,0 Prozent noch schlechter.

Damit lag Sat.1 sogar noch leicht hinter RTLzwei, wo eine neue Ausgabe der Sozialdokureihe "Hart und herzlich" 450.000 zum Einschalten brachte, beim jungen Publikum kam der Sender damit auf 4,4 Prozent Marktanteil. "Armes Deutschland" lag später noch bei 6,0 Prozent, in der Daytime waren mit den Sozialdokus teilweise 9,0 Prozent drin.

Noch besser verlief der Abend für Vox, wo eine neue Ausgabe von "Die Welpen kommen - mit Martin Rütter" im Vergleich zum Staffelstart vor einer Woche zulegen konnte. Mit 960.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kratzte das Format, das in der Vergangenheit am Sonntagvorabend bei RTL zu sehen war, an der 1-Million-Marke. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 5,9 Prozent Marktanteil gemessen, damit lag die Sendung nur noch knapp unter dem Senderschnitt. Bei den 14- bis 59-Jährigen lief es angesichts von 6,4 Prozent besser. Damit lag das Format hier über den Vox-Normalwerten.

Das erfolgreichste Format um 20:15 Uhr hieß beim jungen Publikum aber einmal mehr "TV Total". Sebastian Pufpaff unterhielt bei ProSieben zur besten Sendezeit 450.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer, insgesamt lag die Reichweite bei 990.000. In der klassischen Zielgruppe erzielte "TV Total" damit sehr gute 11,9 Prozent Marktanteil. "Experte für Alles" lag später noch bei soliden 8,0 Prozent, die Gesamtreichweite steigerte sich hier im Vergleich zur Vorwoche auf 510.000.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;