Es gab mal eine Zeit im RTL-Programm, da war Mario Barth nahezu unantastbar. Fast alles, was der Comedian anfasste, wurde zu Quoten-Gold. Diese Zeiten sind längst vorbei, mittlerweile machen auch alteingesessene Formate mehr und mehr Probleme. "Mario Barth deckt auf" meldete sich Anfang März erschreckend schwach zurück. In der vergangenen Woche gelang zwar eine deutliche Steigerung, jetzt sah es beim jungen Publikum aber schon wieder schlechter aus.

Die neueste Ausgabe des Formats verfolgten am Mittwochabend nur 300.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer, in der klassischen Zielgruppe entsprach das schlechten 7,7 Prozent Marktanteil. In der erweiterten Zielgruppe (14-59) sah es mit 7,5 Prozent nicht besser aus. Insgesamt waren 1,28 Millionen Menschen mit dabei. "Stern TV" erreichte später noch 820.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, in der klassischen Zielgruppe wurden hier 8,2 Prozent gemessen.

Während Mario Barth bei RTL also Probleme hatte, ging es für das "Promibacken" in Sat.1 etwas bergauf. Mit 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern blieb man nur knapp hinter der Konkurrenz aus Köln hängen. Die 270.000 Zuschauenden aus der klassischen Zielgruppe sorgten hier außerdem für 7,1 Prozent Marktanteil, einen höheren Wert hat das Format im Laufe der aktuellen Staffel noch nie eingefahren.

Erneut sehr zufrieden sein kann man bei Kabel Eins. Nachdem der Sender schon am Dienstag mit seinen Filmen zu überzeugen wusste, lief es auch am Mittwoch ziemlich gut. "Kingsman: The Secret Service" unterhielt 690.000 Menschen und erreichte damit 7,0 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Die Wiederholung von "Parker" erzielte danach allerdings nur noch 3,9 Prozent. In der Primetime lag Kabel Eins auch vor Vox, wo eine "Stern TV"-Reportage über Hausmeister 550.000 Menschen zum Einschalten brachte und auf 6,9 Prozent Marktanteil kam.

Etwas zwiespältig verlief unterdessen die Primetime für RTLzwei. Eine neue Ausgabe der "Wollnys" blieb zunächst bei nur 3,5 Prozent Marktanteil hängen, eine zweite Folge steigerte sich jedoch auf 4,6 Prozent. Die Gesamtreichweiten der Folgen lagen bei etwas weniger als einer halben Million. Am späten Abend holten zwei Ausgaben der "Couple Challenge" recht gute 4,5 und 5,0 Prozent. Gerade erst hatte RTLzwei auch einen Einblick in den Streaming-Erfolg des Reality-Formats gegeben, demnach generierte die aktuelle Staffel seit dem Start Mitte Januar bei RTL+ bereits 25,9 Millionen Views - gegenüber der Vorjahresstaffel habe das Format seine Abrufe damit verdoppeln können.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;