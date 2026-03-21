2,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten am Freitagabend im Schnitt "Let's Dance" ein. Das waren rund 300.000 weniger als in der vergangenen Woche, sogar etwa eine halbe Million weniger als bei den ersten beiden Folgen dieser Staffel - und es bedeutete ein neues Allzeit-Tief bei der linearen Reichweite in der Geschichte des Formats. Das dürfte noch ein Stück weit durch zeitversetzte Nutzung ausgeglichen werden, die in diesem Jahr etwas höher ausfällt als zuvor, allerdings kaum komplett.

Trotz dieser rückläufigen Werte: Die Marktanteile liegen weiterhin auf sehr hohem Niveau. Beim Gesamtpublikum waren es 14,8 Prozent, 1,2 Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche, bei den 14- bis 59-Jährigen ging's um 1,7 Prozentpunkte auf 15,6 Prozent nach unten. Trotzdem war "Let's Dance" in der erweiterten Zielgruppe weiter klarer Primetime-Marktführer. Bei den 14- bis 49-Jährigen fiel der Marktanteil mit 19,8 Prozent sogar wieder etwas höher aus als in der Vorwoche, auch hier lag RTL natürlich weit vor der Konkurrenz.

Das nachfolgende "Exclusiv Spezial" zu "Let's Dance" hielt dann noch 1,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer nach Mitternacht vor dem Fernseher, beim Gesamtpublikum ließ das den Marktanteil sogar noch auf 15,9 Prozent steigen. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für 12,8 Prozent, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 für 12,3 Prozent Marktanteil.

Wie schon in der vergangenen Woche kam es zum erneuten Duell mit "The Voice Kids", das eigentlich auf den Samstag umgezogen war, derzeit aber zwei Mal wöchentlich läuft. Der Blick auf die Quoten zeigt, dass der Wechsel auf den Samstag goldrichtig war: Die Freitags-Ausgabe lief schon in der vergangenen Woche erheblich schlechter, das war auch diesmal nicht anders. Mit 0,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern waren sogar noch minimal weniger dabei als sieben Tage zuvor - allerdings waren mehr Jüngere darunter. Nachdem "The Voice Kids" bei den 14- bis 49-jährigen letzte Woche auf den Tiefstwert von 4,5 Prozent abgerutscht war, reichte es diesmal immerhin für 6,2 Prozent Marktanteil. Auch bei den 14- bis 59-Jährigen lag der Marktanteil mit 5,8 Prozent um 1,2 Prozentpunkte höher als in der Vorwoche, bleib aber hinter den üblichen Samstags-Werten zurück.

Beim Gesamtpublikum ging der Sieg unterdessen wie freitags üblich ans ZDF. "Mordufer" ließ dort zwar ebenfalls etwas Federn, lag mit 4,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber trotzdem weit vorne. 21,4 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum. "SOKO Leipzig" erreichte danach noch 3,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und 18,1 Prozent Marktanteil. Das Erste blieb mit seinem Film deutlich dahinter, "Die Drei von der Müllabfuhr" schlugen sich aber deutlich besser als zuletzt "Zwei Frauen für alle Felle": 3,12 Millionen schalteten ein, was 14,1 Prozent Marktanteil entsprach. Später am Abend räumte das ZDF dann mit der "heute-show" wieder bei Jung und Alt ab: 3,36 Millionen sahen diesmal zu, die Marktanteile lagen bei 19,7 Prozent insgesamt und 22,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das "ZDF Magazin Royale" erreichte danach noch 16,8 Prozent beim jungen Publikum, die Gesamt-Reichweite belief sich auf 1,49 Millionen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;