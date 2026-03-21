Mit der "Cooking Academy" wagte sich ProSieben nach 18 Jahren erstmals wieder an eine eigenproduzierte tägliche Serie und baute dafür seinen Vorabend kräftig um. Doch die Etablierung einer solchen Daily war schon immer ein schwieriges Unterfangen und ist im heutigen Umfeld nicht einfacher geworden. Bei ProSieben verlor man angesichts von Marktanteilen von zwischenzeitlich kaum mehr als einem Prozent in der klassischen Zielgruppe daher schon nach kurzer Zeit die Hoffnung, dass das doch noch gelingen könnte und verbannte die Serie nach fünf Wochen aus dem Vorabend.

Der Großteil der bereits fertig produzierten 120 Folgen stand zu diesem Zeitpunkt aber noch aus - und fristete seither ein kaum noch beachtetes Dasein im Morgenprogramm von ProSieben. Am Freitag stand dort nun das Finale der ersten und sicherlich einzigen Staffel auf dem Programm. Rund 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen dort ab 6:54 Uhr morgens im Schnitt zu, das entsprach einem Marktanteil von 0,9 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 3,5 Prozent Marktanteil erreicht.

Auch durch zeitversetzte Nutzung kam zu diesen linearen Reichweiten in den letzten Wochen kaum noch etwas dazu, von einem großen Erfolg bei Joyn wäre ebenfalls nichts bekannt - in den Hitlisten taucht das Format jedenfalls nicht auf. Im Schnitt kamen die morgendlichen Folgen (bereits inklusive zeitversetzter Nutzung) seit November vergangenen Jahres auf 0,038 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und 3,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Wie schwer die Etablierung einer täglichen Serie ist, muss derzeit auch Sat.1 wieder schmerzhaft erfahren. "Ein Hof zum Verlieben" pendelte in der klassischen Zielgruppe in dieser Woche bei Marktanteilen zwischen 0,2 und 3,0 Prozent - teils waren aus der jungen Altersgruppe weniger Leute dabei als morgens bei der "Cooking Academy". Nun soll "Ein Hof zum Verlieben" auch ein etwas älteres Publikum ansprechen, doch auch bei den 14- bis 59-Jährigen pendelte der Marktanteil in dieser Woche nur zwischen 1,3 und 3,0 Prozent. Die Gesamt-Reichweite lag hier im Schnitt bei 0,3 Millionen. Die "Landarztpraxis" lag im Anschluss bei einer Reichweite von im Schnitt 0,65 Millionen und 3,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Bei den 14- bis 59-Jährigen sah es mit 3,2 Prozent sogar etwas schwächer aus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;