"The Voice Kids" hat sich in diesem Jahr für Sat.1 zum Sorgenkind entwickelt. Die laufende Staffel ist die bislang mit Abstand schwächste in der inzwischen langen Historie des Formats - und daran dürfte auch das Finale nichts mehr ändern, das in der kommenden Woche zu sehen sein wird. An diesem Wochenende blieb die Musikshow - unter anderem in Konkurrenz zu "Wer weiß wie wann was war?" - einmal mehr ziemlich blass und blieb zugleich deutlich hinter den Quoten vom vorigen Samstag zurück, als es mit über acht Prozent Marktanteil noch für einen Staffel-Bestwert reichte.

Diesmal erreichte "The Voice Kids" hingegen mit 190.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren gerade einmal einen Marktanteil von 5,0 Prozent in der Zielgruppe. Das war sogar noch über ein Prozentpunkt weniger als am Abend zuvor, auch wenn die Gesamt-Reichweite wieder auf genau eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer anzog. Überhaupt nichts mehr zu holen gab es für Sat.1 zudem am späten Abend mit der Wiederholung von "Hast du Töne?", die auf lediglich 250.000 Personen sowie 2,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zurückfiel.

Marktanteils-Trend: The Voice Kids Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

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14-49 Jahre

Mit Blick auf die 14- bis 49-Jährigen sortierte sich Sat.1 somit in der Primetime noch hinter Nitro, Sky und dem Disney Channel ein. Für ProSieben lief es immerhin ein wenig besser, mit einem Marktanteil von 7,2 Prozent riss aber auch der Spielfilm "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben" keine Bäume aus. Insgesamt schalteten 920.000 Menschen ein. Bei RTLzwei wiederum startete "Deep Impact" mit soliden 4,2 Prozent in den Abend und steigerte sich mit "Die neun Pforten" auf sehr gute 6,3 Prozent.

Bei Kabel Eins wiederum bewegten sich die "FBI"-Wiederholungen zunächst bei weniger als drei Prozent - erst ab 23:15 Uhr zogen die Marktanteile an. Bis in die Nacht hinein steigerte sich der Sender mit seinen Crimeserien auf bis zu 9,4 Prozent. Weil aber in der Daytime nichts so recht zusammenlaufen wollte, lag der Tagesmarktanteil trotz des späten Spurts letztlich bei nur 3,2 Prozent, sodass Kabel Eins am Samstag als Schlusslicht unter den Vollprogrammen hervorging.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;