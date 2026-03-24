Zweimal ist "Survivor" schon im deutschen Fernsehen gescheitert, sowohl ProSieben als auch Vox haben sich einst an Adaptionen des erfolgreichen US-Formats versucht. Die Überraschung war groß, als Sport1 vor einiger Zeit einen dritten Versuch ankündigte, die Show nach Deutschland zu holen. Mit Detlef D! Soost hat man für die Umsetzung ein prominentes Gesicht gewonnen, der als Host durch die Folgen führt. Zum Auftakt blieb das Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer allerdings noch sehr überschaubar.

Die Quoten der Premierenfolge werden geteilt ausgewiesen: Die ersten rund 15 Minuten erzielten eine Reichweite von rund 40.000, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag dabei bei 0,2 Prozent. In den verbleibenden zwei Stunden sahen 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu, der Marktanteil betrug während dieser Zeit miese 0,1 Prozent. Das sind durchweg schlechte Werte, die aber auch nicht ganz überraschend kommen, wenn man sich die Performance der bisherigen Sport1-Shows ansieht.

Besonders bitter für den Sender ist die Tatsache, dass es am Vorabend noch deutlich besser lief. Ab 18 Uhr übertrug man das Fußballspiel zwischen Union Berlin und Bremen aus der Frauen-Bundesliga, das sahen 160.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil lag hier bei 0,7 Prozent. Befeuert davon wurde später auch noch eine Kurz-Ausgabe von "Bitte Lächeln", die es auf eine Reichweite in Höhe von 100.000 sowie einen Marktanteil von 0,4 Prozent brachte.

Besser lief es in der Sparte für RTLup, das in der Primetime auf rund 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kam, gezeigt hatte man hier zwei Folgen des Serienklassikers "Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen". Die Marktanteile in der klassischen Zielgruppe lagen bei 1,1 und 1,3 Prozent. "Hinter Gittern" steigerte sich im weiteren Verlauf des Abends noch auf bis zu 6,3 Prozent und auch die Scripted Realitys in der Daytime lagen zeitweise bei bis zu 6,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;