Die RTL-Show "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" hat am Samstag sehr gute Quoten eingefahren. 1,17 Millionen Menschen sahen sich die mehr als viereinhalbstündige Sendung an, 410.000 Personen kamen dabei aus der klassischen Zielgruppe. Bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach das hervorragenden 14,4 Prozent Marktanteil. Und auch in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen wurden starke 11,1 Prozent gemessen.

Bei RTL kann man damit leicht aufatmen. Die Show mit Raab und Bully erzielte zuletzt zweimal in Folge eine Reichweite von unter einer Million und der Marktanteil lag bei der letzten Folge im November im einstelligen Bereich. Jetzt also der Lichtblick für die Show, zuletzt startete auch bereits das neue "Wer weiß wie wann was war?" mit Raab und Barbara Schöneberger sehr gut. Diese Erfolge haben Raab und RTL nach einigen Fehlschlägen allerdings auch gebraucht.

Ein Show-Vergleich zwischen RTLs "Schnulli"-Show und "Verstehen Sie Spaß?" ist aktuell nicht möglich. Die AGF hat für den Samstag noch keine Quotenlisten für Das Erste veröffentlicht, wie erfolgreich die ARD-Show mit Barbara Schöneberger war, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt also unklar. Den Tagessieg beim Gesamtpublikum hat jedoch das ZDF eingefahren: Den Krimi "Ostfriesentotenstille" sahen 5,36 Millionen Menschen, das hatte ganz starke 25,6 Prozent Marktanteil zur Folge.

Einen deutlich Satz nach vorn gemacht hat unterdessen Vox. Die Reihe "So klingt Deutschland" holte in den vergangenen zwei Wochen nur ziemlich enttäuschende Quoten, an diesem Samstag war in der klassischen Zielgruppe jedoch ein starker Marktanteil in Höhe von 8,2 Prozent drin. 830.000 Menschen sahen sich die Folge über die "50 beliebtesten Rock- und Pop-Bands der Deutschen" an. Das waren fast 250.000 mehr als vor einer Woche.

Enttäuschend verlief der Abend dagegen für Sat.1. Den Film "Begabt - Die Gleichung eines Lebens" sahen insgesamt zwar 820.000 Menschen, davon waren aber nur 200.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil beim jungen Publikum betrug deshalb nur 5,8 Prozent. "Anna" fiel später sogar noch auf 4,1 Prozent zurück. Damit lag Sat.1 auch hinter ProSieben, wo "Spider-Man: Far From Home" in der Zielgruppe auf 7,8 Prozent Marktanteil kam. Hier sahen insgesamt 610.000 Menschen zu, dafür waren aber 270.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;