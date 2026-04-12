Beim Blick auf die Top 25 der meistgesehenen Sendung des Samstags fällt eines direkt auf: In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schafften sowohl RTL Super als auch der Disney Channel den Einzug ins die Hitliste. Vor allem für den Kindersender aus Köln lief es sehr gut: Mit dem Zeichentrickfilm "Asterix der Gallier" unterhielt RTL Super zur besten Sendezeit 470.000 Menschen. Und weil davon 220.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt waren, wurden in dieser Altersklasse starke 6,1 Prozent Marktanteil gemessen.

RTL Super musste sich damit um 20:15 Uhr beim jungen Publikum nur den Shows von RTL, ProSieben und dem Ersten geschlagen geben. Alle anderen Sender erzielten mit ihrem Programm weniger Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen. "Johnny English - Jetzt erst recht" holte für den Sender später am Abend zudem ebenfalls sehr gute 4,1 Prozent Marktanteil.

Ebenfalls sehr erfolgreich ist der Disney Channel gewesen: "Die Monster AG" erreichte zur besten Sendezeit 270.000 Menschen, davon waren 160.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt. In der klassischen Zielgruppe wurden damit 4,5 Prozent Marktanteil gemessen. "Christopher Robin" fiel am späten Abend jedoch schnell auf nur noch 1,1 Prozent zurück.

Sowohl RTL Super als auch der Disney Channel lagen damit vor Vox, wo ein 007-Doppel überhaupt nicht überzeugen konnte. Sowohl "Der Mann mit dem goldenen Colt" als auch "Leben und sterben lassen" erzielten in der klassischen Zielgruppe nur jeweils 4,4 Prozent Marktanteil. Insgesamt verzeichneten die Filme natürlich höhere Reichweiten als die Spartensender, so waren beim ersten Streifen des Abends 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei. Und auch in der erweiterten Zielgruppe (14-59) lief es mit 5,1 und 6,5 Prozent etwas besser.

In der klassischen Zielgruppe hatten jedoch auch andere Sender Probleme: "IF: Imaginäre Freunde" kam in Sat.1 nur auf 5,5 Prozent Marktanteil. Damit lag der Sender nur knapp vor RTLzwei, das mit "Die Entführung der U-Bahn Pelham 123" 5,1 Prozent erzielte. Während das für RTLzwei gute Werte waren, konnte Sat.1 mit seinem Film nicht zufrieden sein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;