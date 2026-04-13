Der Sendeplatz am Sonntagvorabend war vor vielen Jahren mal ein Aushängeschild von RTL, wurde in den letzten Jahren allerdings eher stiefmütterlich behandelt, wenn er nicht ohnehin gerade durch die NFL belegt war. Mit "Hitster" hat man sich nun aber an eine Show-Produktion für diesen Timeslot gewagt - und konnte mit der TV-Umsetzung des Spiels, das in den letzten Jahren einen wahren Siegeszug angetreten hatte, vor allem beim jüngeren Publikum einen schönen Erfolg erzielen.

So kam "Hitster" zum Auftakt der Staffel bei den 14- bis 49-Jährigen auf einen richtig guten Marktanteil von 13,0 Prozent und wurde hier klarer Marktführer. Auch in der erweiterten Zielgruppe 14-59 sah es recht gut aus: Mit 10,4 Prozent Marktanteil wurde auch hier der Senderschnitt übertroffen. Insgesamt hatten im Schnitt 1,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die erste Folge der von Elton moderierten Show eingeschaltet.

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In Sat.1 lockte der Staffelauftakt von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" insgesamt noch ein paar Leute mehr vor den Fernseher: 1,54 Millionen Personen schalteten hier ein. Das waren deutlich weniger als in der Herbst-Staffel, aber ähnlich viele wie zum Start der Frühjahrsstaffel im vergangenen Jahr. Anlaufschwierigkeiten hatte "Bitte melde dich" aber vor allem bei den Jüngeren: Bei den 14- bis 49-Jährigen wurde ein Marktanteil von 5,3 Prozent erzielt - im Herbst waren es im Schnitt fast 8 Prozent. Bei den 14- bis 59-Jährigen sah es mit 6,0 Prozent etwas besser aus, auch hier blieb das Format aber noch unter seinen Möglichkeiten.

Während man bei RTL mit Blick auf den Vorabend heute sehr zufrieden sein dürfte, machte die Sonntags-Primetime gar keine Freude. Der Film "Mission: Impossible - Dead Reckoning, Teil 1" kam nicht über ganz schwache 5,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 lief es zwar mit 7,1 Prozent etwas besser, zufriedenstellend war aber auch das nicht. Sat.1 erreichte mit "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" unterdessen zwar gute 7,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, hier hätten es aber mehr Ältere sein sollen: Mehr als 5,9 Prozent Marktanteil waren bei den 14- bis 59-Jährigen nicht drin. Insgesamt schalteten 800.000 Personen den Primetime-Film in Sat.1 ein, RTL kam auf eine deutlich höhere Gesamt-Reichweite von 1,32 Millionen. RTLzwei lag mit 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauern für "Dirty Dancing" insgesamt nicht weit hinter Sat.1, bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei ordentlichen 4,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;