Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen hat sich in der WM-Qualifikation mit 5:1 klar gegen Österreich durchgesetzt. Die Übertragung des Spiels fiel im ZDF auf fruchtbaren Boden: 3,23 Millionen Menschen schalteten ein und sorgten so für einen Marktanteil in Höhe von 18,9 Prozent. Nur das "heute journal", die "heute"-Nachrichten sowie die "Tagesschau" hatten am Dienstag eine insgesamt höhere Reichweite. Das Match lag also vor allen Programmen um 20:15 Uhr.

Auch beim jungen Publikum ist das Spiel erfolgreich gewesen. 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sahen den Sieg der DFB-Frauen, das entsprach in dieser Altersklasse sehr starken 13,6 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 59-Jährigen wurden 12,9 Prozent gemessen.

In der Primetime musste das ZDF schließlich kleinere Brötchen backen: "Die Akte Epstein: Kampf um die Wahrheit" erreichte nur 2,13 Millionen Menschen, das entsprach 9,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Mit den erzielten 8,5 Prozent beim jungen Publikum kann man in Mainz dagegen recht zufrieden sein. "Frontal" lag später bei nur 8,2 (gesamt) und 7,9 Prozent (14-49). "Markus Lanz" trieb den Marktanteil beim jungen Publikum später am Abend noch auf bis zu 13,1 Prozent in die Höhe.

Im Ersten hatten zur besten Sendezeit die Serien mit einem rückläufigen Interesse zu kämpfen. "Die Notärztin" erreichte 2,88 Millionen Menschen und fiel so erstmals überhaupt unter die 3-Millionen-Marke. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag dennoch bei guten 13,3 Prozent. "In aller Freundschaft" kam danach auf 3,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 15,4 Prozent. Sehr gut verlief für Das Erste der Vorabend: Bei "Wer weiß denn sowas?" schalteten 3,20 Millionen ein, was zu hervorragenden 23,4 Prozent führte. "WaPo Bodensee" kam anschließend noch auf 15,8 Prozent bei 2,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;