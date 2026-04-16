Am Ende setzten sich die Bayern knapp mit 4:3 durch, zuvor gerieten sie am Mittwochabend bei der Begegnung mit Real Madrid dreimal in Rückstand. Die Münchner sind nun für das Halbfinale in der Champions League qualifiziert, dort treffen sie auf Paris St. Germain. Das Match zwischen Bayern und Madrid ist am Mittwoch exklusiv bei DAZN zu sehen gewesen. Insofern lässt sich keine Aussage über die genauen Reichweiten treffen, es lässt sich aber festhalten: Die Übertragung war für den Streamer ein voller Erfolg.

Alleine beim linearen Sender DAZN 1 HD sahen 390.000 Menschen zu, in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen entsprach das 7,5 Prozent Marktanteil. Und die AGF weist diese Zahlen für die Zeit zwischen 20 und 23:30 Uhr aus. Das ist nicht nur die reine Spielzeit gewesen, sondern die gesamte Übertragung an diesem Abend. Während den 90 Minuten Spielzeit dürften Reichweiten und Marktanteile nochmal höher ausgefallen sein.

In Wirklichkeit dürften die Zahlen sogar noch um einiges höher liegen. Der größte Teil der Nutzerinnen und Nutzer schaut DAZN nicht linear, sondern über die App. Die Abrufzahlen hier sind nicht in den oben genannten Reichweiten und Marktanteilen eingerechnet. Man muss kein Hellseher sein um zu sagen, dass DAZN am Mittwoch wohl einen neuen CL-Saisonrekord aufgestellt hat. DAZN 2 HD verzeichnete am Mittwochabend übrigens nur 14.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 0,2 Prozent Marktanteil, hier war die Champions-League-Konferenz zu sehen. Für mehr DAZN-Zahlen: siehe unten.

Und auch zwei Free-TV-Sender erzielten mit der Champions League hohe Quoten. Bei Sport1 war zur besten Sendezeit der "Fantalk" zu sehen, der es auf 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (gesamt) sowie 1,4 Prozent Marktanteil (14-49) brachte. Damit lief es für Sport1 deutlich besser als mit "Survivor", das normalerweise auf diesem Sendeplatz zu sehen ist und nur einen Bruchteil der Reichweite holt.

Das ZDF zeigte am späten Abend im Rahmen des "Sportstudios" die ersten Live-Bilder des Bayern-Siegs - und auch das war sehr gefragt. 2,28 Millionen Menschen schalteten ein, damit holte die Sendung ab 23 Uhr sogar eine höhere Reichweite als die Primetime-Ausgabe der "Küchenschlacht", die bei nur 1,55 Millionen hängen blieb. Während die Kochsendung damit auf 7,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kam, lag das "Sportstudio" später bei 21,1 Prozent. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen holte das ZDF mit den Bildern des Spiels sehr gute 16,4 Prozent. "Markus Lanz" steigerte den Wert beim jungen Publikum nach Mitternacht noch auf 21,4 Prozent - Bestwert seit Juli 2024.

Weil das ZDF in der Primetime mit der "Küchenschlacht XXL" völlig untergegangen ist, war der Weg frei für Das Erste. Der Sender unterhielt mit der Wiederholung des Action-Dramas "Ein todsicherer Plan" aus 2014 durchschnittlich 3,19 Millionen Menschen und damit mehr als jeder andere Sender nach 20:15 Uhr, der Marktanteil lag bei 15,1 Prozent.

Update (12:25 Uhr): DAZN hat am Donnerstag noch einige weitere Zahlen zu der Übertragung des CL-Spiels veröffentlicht. Demnach lag die Nettoreichweite bei 0,799 Millionen, damit war es das erfolgreichste Einzelspiel seit Beginn der AGF-Messung im Oktober 2023. Der Marktanteil bei den Männern zwischen 14 und 49 Jahren betrug 12,6 Prozent. Für den Streamingbereich nennt DAZN zusätzlich die Zahl von 1,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. "Damit zählt das Spiel zu den reichweitenstärksten Live-Events in der DAZN-Geschichte und ist mit Abstand das erfolgreichste Spiel der laufenden Saison", heißt es vom Streamingdienst. Die konvergenten AGF-Zahlen, die lineare Nutzung und Streaming zusammenführen, werden am 23. April veröffentlicht. Doch schon jetzt deute alles darauf hin, dass der Champions-League-Abend mit dem FC Bayern München zu den größten Reichweiten seit Beginn der konvergenten Messung auf DAZN gehören wird, heißt es.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;