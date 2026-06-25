Sowohl Das Erste als auch das ZDF haben am Mittwoch einen Tagesmarktanteil in Höhe von 16,5 Prozent erzielt. Für beide Sender sind das sehr gute Werte, doch die Voraussetzungen waren durchaus unterschiedlich. Während Das Erste gleich zwei WM-Spiele in voller Länge live übertragen konnte, hatte das ZDF nur ein Match im Gepäck, konnte dafür aber auch so in der Primetime punkten.

Der Reihe nach: Meistgesehene Sendung des Tages war das WM-Spiel zwischen der Schweiz und Kanada, das ab 21 Uhr im Ersten zu sehen war. 6,66 Millionen Fans sahen zu und sorgten für 34,0 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden starke 45,9 Prozent gemessen. Auch als man später noch eine Zusammenfassung des Spiels Bosnien und Herzegowina gegen Katar zeigte, waren die Quoten hoch. Erst die Serie "Prisoner" fiel später schnell in den roten Bereich.

Das Erste übertrug am Mittwoch aber auch bereits ab 4 Uhr ein WM-Spiel. Die Begegnung zwischen Kolumbien und Kongo verfolgten 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Reichweite blieb also ziemlich überschaubar, mit den Marktanteilen können die Verantwortlichen aber trotzdem zufrieden sein. 14,9 Prozent Marktanteil wurden beim Gesamtpublikum gemessen, 21,6 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen.

Das ZDF zeigte ab Mitternacht die Partie zwischen Marokko und Haiti, damit hielt man zu später Stunde im Schnitt noch 1,21 Millionen Menschen wach. 23,7 bei allen und 27,9 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern sind hervorragende Ergebnisse. "Markus Lanz" lag zuvor bei einer Reichweite in Höhe von 1,68 Millionen und kam damit auf 12,9 und 6,4 Prozent. Die Reichweitenstärkste ZDF-Sendung war jedoch die Krimi-Wiederholung um 20:15 Uhr: "Solo für Weiss" unterhielt 4,14 Millionen Menschen, damit waren satte 20,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum drin.

Und weil das ZDF tagsüber deutlich stärker war als Das Erste, landeten am Ende beide Sender beim gleichen Tagesmarktanteil, obwohl die Mainzer ein WM-Spiel weniger übertragen konnten. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah das Verhältnis übrigens ganz anders aus: Das Erste erreichte hier dank des starken Spiels in der Primetime einen Tagesmarktanteil in Höhe von 21,0 Prozent. Das ZDF landete bei 8,1 Prozent, das reichte aber immerhin für den zweiten Platz.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;