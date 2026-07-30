Viele große TV-Formate haben in den zurückliegenden Jahren Reichweite bei der linearen Ausstrahlung verloren, weil die generelle Nutzung weiterhin ins Streaming abwandert. Ein Beispiel für diese Entwicklung liefert nun auch "Das große Backen", das sich am Mittwoch im Programm von Sat.1 zurückgemeldet hat. Eine Million Menschen schalteten ein, damit hätte das Format um ein Haar einen neuen Negativ-Rekord aufgestellt. Keine Folge der Staffel aus dem vergangenen Jahr hatte eine niedrigere Reichweite.

Der Marktanteil beim jungen Publikum hat trotzdem gestimmt, "Das große Backen" kam bei den 14- bis 49-Jährigen auf 8,6 Prozent Marktanteil. Damit lag die Sendung nicht nur über dem Senderschnitt, sondern auch leicht über den Werten, die es selbst vor einem Jahr im Schnitt holte. Aber auch hier: 210.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in diesem Alter sahen zu, das waren weniger als bei allen Folgen 2025. Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle aber auch erwähnt: "Das große Backen" startete in diesem Jahr nochmal rund zwei Wochen früher als im vergangenen Jahr.

Dennoch wird man mit dem Start der neuen Staffel bei Sat.1 recht zufrieden sein. Und auch bei der Konkurrenz in Köln kann man sich auf die Schulter klopfen: Mit einer alten "Stern TV Reportage" über Kirmes-Macher erreichte man 270.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 10,7 Prozent Marktanteil. Insgesamt blieb RTL mit einer Reichweite in Höhe von 680.000 recht deutlich hinter Sat.1 zurück. "Stern TV" hielt die Reichweite am späten Abend stabil und der Gesamt-Marktanteil stieg von 3,8 auf 6,0 Prozent, bei den Jüngeren ging es jedoch auf 8,6 Prozent zurück.

Eine ziemlich beeindruckende Entwicklung nahm der "Bones"-Marathon bei Vox. Die ersten zwei Folgen des Abends unterhielten rund 400.000 Menschen, in der klassischen Zielgruppe wurden nur etwas mehr als 3 Prozent Marktanteil gemessen. Die zwei Folgen ab 22 Uhr steigerten sich jedoch auf eine Reichweite von etwa 500.000, das ließ auch die Marktanteile beim jungen Publikum auf 7,4 und 9,6 Prozent steigen. "Medical Detectives" lag in der Nacht über weite Strecken bei zweistelligen Werten.

RTLzwei musste derweil einen Rückschlag hinnehmen: Nachdem das Camping-Format "Bella Italia" in der vergangenen Woche noch sehr stark gestartet war, ging es jetzt auf 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 5,1 Prozent in der Zielgruppe zurück - das waren fast 2 Prozentpunkt weniger als zum Staffelauftakt. Kabel Eins lag mit dem Film "Die Mumie" auf einem ähnlichen Reichweitenniveau, hier sahen 490.000 zu. Davon waren aber etwas weniger zwischen 14 und 49 Jahren alt, sodass hier nur 4,1 Prozent gemessen wurden. "Iron Man 3" steigerte sich später jedoch auf sehr gute 7,2 Prozent.

ProSieben zeigte sich in der Primetime dagegen ganz schwach: "Godzilla vs. Kong" unterhielt nur 450.000 Menschen, in der Zielgruppe waren damit 3,6 Prozent Marktanteil drin. ProSieben lag damit in der Primetime recht klar hinter RTLzwei und Kabel Eins. "Planet der Affen: New Kingdom" fiel später sogar noch auf 3,1 Prozent zurück und auch in der Daytime setzte es durchweg einstellige Marktanteile, "Two and a Half Men" war teilweise nur noch zu 1,5 Prozent gut. Und so lag ProSieben am Mittwoch bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 4,1 Prozent. Damit musste man sich den letzten Platz der acht großen Vollprogramme mit RTLzwei teilen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;