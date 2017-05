"Focus Online" vor Bild.de, "Welt" kommt "SpOn" näher

© Burda

Im Reichweiten-Ranking der AGOF gibt es einen neuen Spitzenreiter: "Focus Online" lag im Februar wieder vor Bild.de. Dahinter kommt das gemeinsame Angebot von "Welt" und N24 den Kollegen von "Spiegel Online" immer näher.



18.05.2017 - 15:30 Uhr von Timo Niemeier 18.05.2017 - 15:30 Uhr

Der Schlagabtausch im Reichweiten-Ranking der AGOF geht weiter: Nachdem Bild.de zwei Monate lang die reichweitenstärkste News-Webseite war, zieht "Focus Online" nun wieder vorbei. In den nun veröffentlichten Februar-Zahlen kommt das Burda-Portal auf 19,99 Millionen Unique User, das waren 2,2 Prozent weniger als noch im Vormonat. Weil Bild.de im gleichen Zeitraum aber 5,7 Prozent Reichweite verlor und jetzt bei 19,47 Millionen steht, reichte es für "Focus Online", um sich am Konkurrenten vorbeizuschieben.

Zuletzt machten "Bild" und "Focus Online" wenig ruhmreiche Schlagzeilen: Axel Springer verklagte das Nachrichtenportal von Burda, weil man Daniel Steil und seinem Team vorwirft, Artikel, die bei Bild.de hinter der Paywall stehen, systematisch zu übernehmen. Burda äußerte sich Anfang Mai erstmals zu dem Fall und wies die Anschuldigungen zurück. Springer wolle Informationen monopolisieren, erklärte das Unternehmen. Es ist ein Streit, bei dem es nur Verlierer geben kann.

Auf Rang drei der AGOF-Charts rangiert weiter "Spiegel Online" mit 17,79 Millionen Unique Usern - minus 3,4 Prozent im Vergleich zum Januar. Das Gemeinschaftsangebot von "Welt" und N24 kam dadurch wieder etwas näher an den früheren Platzhirschen heran und steht nun bei 17,47 Millionen. Ansonsten haben fast durch die Bank weg alle Nachrichtenangebote an Reichweite eingebüßt. Einzige Ausnahme in den Top 15: Die Funke Medien mit einem Plus von 7,3 Prozent auf jetzt 5,58 Millionen.

Die 15 reichweitenstärksten Nachrichten-Angebote (mobil+stationär; sofern von der AGOF gemessen*):

Bevölkerung

ab 14 Jahre

Unique User

2/2017

in Mio. Veränderung

zum

Vormonat Focus Online

19,99

- 2,2 % Bild

19,47

- 5,7 % Spiegel Online

17,79

- 3,4 % Die Welt

17,47 - 2,7 % Zeit Online

10,67

- 6,5 % Stern.de

9,92

- 6,8 % n-tv.de

9,88

- 12,6 % Süddeutsche.de 9,23

- 5,0 % FAZ.net 8,57

- 2,7 % RP-Online

6,71

- 11,1 % Huffington Post

6,56

- 4,7 % Funke Medien NRW

5,58

+ 7,3 % Heise Online

5,12

- Tagesspiegel

4,22

- 6,0 % Handelsblatt

4,19

-



Quelle: AGOF, Angaben ohne Gewähr

*tagesschau.de und heute.de lassen ihre Reichweite nicht von der AGOF messen.

