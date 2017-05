"Agatha Christie" mit neuen Bestwerten bei One

© One

Seit einigen Wochen setzt One am Mittwochabend auf die französische Serie "Agatha Christie: Mörderische Spiele" und konnte in dieser Woche nun neue Rekorde einfahren. ZDFneo landete derweil mit seinem Krimiabend vor den großen Privaten.



Mit der französischen Serie "Agatha Christie: Mörderische Spiele" überzeugte der kleine Sender One bereits in den vergangenen Wochen viele Zuschauer, wo gut wie an diesem Mittwoch lief es für die Serie allerdings beim Blick auf die Marktanteile noch nie: Wie beim Start schalteten 460.000 Zuschauer ein, was diesmal tollen 1,6 Prozent entsprach. Besonders gut lief es in der jungen Zielgruppe. Mit 180.000 Zuschauern und für den ARD-Minisender starken 2,0 Prozent wurden gleich zwei Bestwerte aufgestellt.

Insgesamt war es ein toller Abend für One, denn auch der Dauerbrenner "Mord mit Aussicht" überzeugte im Anschluss mit durchschnittlich 480.000 Zuschauern und 1,8 Prozent. In der Zielgruppe sahen 130.000 Zuschauer zu, womit One zwar nicht so stark war wie zuvor bei "Agatha Christie: Mörderische Spiele", aber dennoch gute 1,4 Prozent erreichte. Zwei Folgen von "Sensitive Skin" brachten es im Anschluss daran auf jeweils 0,6 Prozent in der Zielgruppe.

ZDFneo konnte sich derweil wieder auf die vom großen Hauptprogramm geerbten Krimis verlassen und unterhielt zur besten Sendezeit 1,83 Millionen Zuschauer mit "Ein starkes Team". Das zweite Zweite erzielte damit ausgezeichnete 6,4 Prozent und schob sich damit, abgesehen von Sat.1, das mit "15 Dinge" insgesamt im Schnitt 1,85 Millionen Zuschauer unterhielt, vor die großen Privatsender. "Wilsberg" lief im Anschluss mit durchschnittlich 1,54 Millionen Zuschauern und 6,1 Prozent ähnlich stark. In der Zielgruppe erreichte ZDFneo mit beiden Krimis jeweils 2,4 Prozent und 220.000 beziehungsweise 210.000 Zuschauer. Die britische Serie "Scott & Bailey" wollten am späten Abend insgesamt noch 400.000 Zuschauer sehen, womit ZDFneo insgesamt 2,6 Prozent erzielte.

Zu den Sendern, die sich über einen erfolgreichen Abend freuen dürfen, gehört unterdessen auch Tele 5. Der Spielfilm "Flatliners" unterhielt dort im Schnitt 390.000 Zuschauer und erreichte insgesamt einen Marktanteil von 1,4 Prozent. Besonders gut lief es in der Zielgruppe, wo Tele 5 mit 160.000 Zuschauern sogar einen Marktanteil von 1,8 Prozent markierte. Im Vorabendprogramm überzeugte der Sender bereits mit den zwei "Star-Trek"-Serien "Raumschiff Voyager", das mit 100.000 Zuschauern gute 2,1 Prozent erzielte, und "Das nächste Jahrhundert", das von 170.000 Zuschauern in der Zielgruppe gesehen wurde und damit tolle 2,6 Prozent erreichte.

Bei Super RTL machte "Dr. House" seine Sache gut. Drei Folgen des Klassikers wurden von 320.000 bis 470.000 Zuschauern gesehen. In der Zielgruppe eröffnete House den Abend mit 240.000 Zuschauern sowie 2,8 Prozent und steigerte sich bereits mit der zweiten Folge auf gute 370.000 Zuschauer und 3,9 Prozent. Die dritte Folge hielt dieses Niveau im Anschluss dann und holte noch einmal 3,8 Prozent. "Dallas" sahen im Anschluss 140.000 Zuschauer in der Zielgruppe, was 2,3 Prozent entspricht. Insgesamt sahen 190.000 Zuschauer das Reboot der Kultserie.

