News-App Upday wächst, vor allem im Ausland

Springers exklusiv für Samsung-Smartphones produzierte Nachrichten-Aggregator "Upday" gewinnt weiterhin rasant an Bedeutung. Inzwischen erzielt sie fast so viele Visits wie "Spiegel Online", was aber vor allem an der internationalen Expansion liegt



Auf den Smartphone-Flaggschiffen von Samsung ist die Nachrichten-App "Upday", die Springer seit dem vergangenen Jahr exklusiv für das südkoreanische Unternehmen produziert, bereits vorinstalliert und hat so offenbar leichtes Spiel, Reichweite zu generieren. Im Januar wurden erstmals Online-IVW-Zahlen gemeldet und auf Anhieb gelang damals der Einstieg in die Top 10 der Nachrichten-Angebote.

Waren es im Januar noch knapp 90 Millionen Visits, so wurden im Mai bereits über 231 Millionen Visits gezählt. Im Vergleich zum April war das ein erneutes Wachstum um rund 21 Prozent. Upday hat damit im Ranking nun auch "Focus Online" überholt und liegt fast gleichauf mit "Spiegel Online". Das liegt aber vor allem an Visits aus dem Ausland: Upday ist im Frühjahr in mehreren weiteren Ländern gestartet, nur noch ein Drittel der Visits kommt aus dem Inland. Upday ist ein News-Aggregator - eine Redaktion wählt die Zusammenstellung der Themen aus, für ganze Artikel wird man dann aber auf die Seiten anderer Nachrichtenangebote weitergeleitet.

Ansonsten zeigt die Entwicklung im Mai vor allem bei den Angebote aus NRW deutlich nach oben. Die Funke-Medien legten ebenso wie "RP-Online" aus Düsseldorf im zweistelligen Prozentbereich zu, beim "Express" betrug der Anstieg 8 Prozent. Der Grund ist nicht schwer zu erraten: Im Mai gab es in NRW die Landtagswahl, die naturgemäß für steigendes Interesse sorgte. Um mehr als 10 Prozent zulegen konnte unterdessen auch Süddeutsche.de, das allerdings weiterhin hinter dem Online-Angebot der "FAZ" rangiert.



Visits

Mai

+/-

zum April

+/-

zum Mai '15 Bild.de

355.532.391 - 0,1 %

+ 15,1 %

Spiegel Online

234.611.921

+ 6,2 %

+ 13,7 %

Upday

231.289.329 + 21,1 %

---

Focus Online

173.589.237

+ 2,8 %

+ 16,8 %

n-tv.de

126.495.211

- 1,5 %

+ 15,8 %

Welt

116.992.271

+ 5,0 %

+ 45,6 %

Zeit Online

63.813.727

+ 5,3 %

+ 15,0 %

FAZ.net

58.699.098

+ 7,0 %

+ 25,5 %

Süddeutsche.de 56.532.292

+ 12,9 %

+ 13,6 %

Stern.de 43.609.218 + 1,5 %

+ 23,3 %

Funke Medien NRW

26.918.687 + 11,7 %

+ 34,6 % Express Online

24.439.834 + 8,3 %

+ 22,2 % RP-Online

23.189.693 + 11,3 %

+ 18,4 % Huffington Post

21.205.867 + 0,9 %

+ 17,8 %

Handelsblatt

18.480.637 + 5,1 %

+ 2,6 %



Auf Jahressicht zeigt sich der größte Anstieg bei der "Welt", wo es um 45,6 Prozent nach oben ging. Das liegt allerdings zumindest zum Teil daran, dass die zuvor getrennt ausgewiesenen Online-Angebote von "Welt" und N24 inzwischen verschmolzen wurden. Zum Vergleich: Im Mai 2015 zählte die "Welt" rund 80 Millionen, N24 rund 31 Millionen Visits, das kombinierte Angebot kam nun auf 117 Millionen.

